Abdelhakim M. est en taule pour escroquerie, résultat d'une émission de chèques en bois!

Oui, qu'est-ce qui peut bien faire rire de jeunes détenus, dont certains jouent leur liberté dans une salle d'audience? Assis au milieu d'une douzaine de détenus, par ailleurs, tous très jeunes, tenus à l'oeil par une brigade de policiers, qui ont vu défiler des milliers de prisonniers, il entend ses coordonnées. Il se lève en regardant bien, les contours de la salle d'audience, comme s'il cherchait un visage familier. Puis il se met carrément au garde -à-vous en écoutant la juge clamer dans un impressionnant silence:

«Inculpé, voulez - vous que le tribunal reporte l'examen de votre affaire, le temps pour vous, de constituer un conseil?»

La question de la juge est intervenue, pour la simple raison qu' au moment où elle a appelé le détenu, aucun avocat ne s'est présenté à la barre. Et alors là, mes amis, l'inculpé éclata d'un rire franc qui laissa bouche bée, et l'assistance, et les magistrats.

-««Pourrions-nous savoir ce qui vous fait rire?» demanda le plus sérieusement du monde, la magistrate beaucoup plus curieuse, qu'agacée. Et le gus de répliquer sans ponctuation: «Mme la Présidente, vous me demandez de constituer un avocat!

Je rigole, car je n'ai même pas un centime à dépenser, et vous osez me demander, si je pouvais constituer un conseil! Il y a de quoi rire, Mme la présidente.

Oui il y a de quoi rire à défaut de pleurer!... Non, si vous êtes prête pour le procès, allons-y!... Car, si vous attendez de moi que je casque quoi que ce soit, vous allez perdre votre temps, et votre temps est très, très précieux!»

-JJ' ai très bien saisi le sens de vos propos. C'est honnête de votre part, et les débats auront lieu le 19 du mois courant», dit la juge, toujours droite et sereine.