Les éléments de la Protection civile ont repêché le corps sans vie d'un des deux baigneurs portés disparus au large de la plage de Sidi Mejdoub, dans la wilaya de Mostaganem, a indiqué un communiqué de la direction locale de ce corps constitué, précisant que «les opérations de recherche se poursuivent pour retrouver le second noyé, âgé de 16 ans, après l'amélioration des conditions météorologiques». «Les équipes de la Protection civile ont été renforcées par celles des wilayas de Chlef et de Relizane», a-t-on expliqué. Ce «fait» est enregistré quelques jours après le lancement, par la direction générale de la PC de la campagne nationale de prévention et de sensibilisation sur les risques liés à la saison estivale.

Dans son communiqué, la Protection civile indique que «dans le cadre de la préparation de la campagne estivale 2022, la direction générale de la Protection civile organise une campagne nationale de prévention et de sensibilisation sur les risques liés à la saison estivale de l'année en cours». «Cette campagne se poursuivra durant toute la saison estivale», a-t-on expliqué, ajoutant qu'«elle est liée à plusieurs cas de risques relatifs à la saison estivale». «Elle aborde plusieurs sujets comme les dangers de la mer, les noyades dans les plans d'eau, la prévention contre les incendies de forêt, des récoltes et des palmeraies, l'envenimement scorpionique, les accidents de la circulation ainsi que les intoxications alimentaires», ajoute le communiqué, relevant que «ce sera une occasion de sensibiliser les citoyens en leur fournissant des informations à même de réduire les risques liés à la saison estivale».

La direction générale met en place un programme riche et diversifié, en coordination avec les différents organismes et mouvements associatifs, en relation avec la gestion de la saison estivale, notamment les directions de wilaya du tourisme, des forêts, du commerce, de l'agriculture, de la jeunesse, la santé ainsi que l'Agence nationale des barrages et les associations, en particulier les comités de villages. Pour la concrétisation de l'ensemble de ces actions, la direction générale de la Protection civile table sur une large diffusion de cette campagne de prévention et de sensibilisation, avec notamment une plus grande implication des parents, alors qu'en ce qui concerne les feux de récoltes, il est recommandé de sensibiliser les exploitants et de mettre en place des moyens opérationnels comme les colonnes mobiles. Ce corps des sapeurs-pompiers civile appelle à l'organisation de caravanes de sensibilisation au niveau local, en impliquant la société civile et en organisant des émissions thématiques en collaboration avec les radios locales et les chaînes de télévision, tout en encourageant le secourisme de masse, considéré comme la première contribution du citoyen, en matière de prise en charge des victimes, en cas d'accident.