Le mois sacré, la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance et la saison estivale, sont au centre des préoccupations des autorités de la wilaya de Béjaïa qui multiplient les réunions avec pour finalité la réussite de ces trois événements, qui interviennent pour la troisième fois consécutive en pleine crise sanitaire. Le chef de l'exécutif a présidé une réunion de travail consacrée à la préparation des célébrations marquant le soixantième anniversaire de l'indépendance et des Journées nationales de la jeunesse, en présence des cadres concernés, soulignant la nécessité de se préparer pour célébrer cet événement, indique un communiqué de la wilaya de Béjaïa, qui précise que «les directeurs des différents secteurs ont été instruits pour mettre en place des programmes à la hauteur de cet événement, en épanouissement de notre mémoire, et en reconnaissance des sacrifices des martyrs, et à saisir cette occasion pour mettre l'accent sur la sensibilisation à l'histoire des nouvelles générations». Au cours de cette réunion, les différents aspects des préparatifs en cours pour la réussite de la célébration, ainsi que les différents travaux l'accompagnant, dont l'inauguration de projets vitaux, ont été également abordés. Dans une autre réunion de coordination, les dossiers liés au mois sacré du Ramadhan et à la préparation de la saison estivale 2022 ont été examinés par les cadres concernés ainsi que les chefs de départements. Il s'agit de réussir la préparation de la saison estivale 2022 et du prochain mois sacré du Ramadhan. Un plan opérationnel a été élaboré pour préparer la saison estivale, qui comprend plusieurs opérations, comme le nettoyage des plages et des lieux publics. À ce titre, le chef de l'exécutif de wilaya a donné des instructions strictes aux chefs de daïra pour programmer de vastes opérations de nettoyage des plages dans les différentes communes côtières, et débarrasser tous les déchets qui envahissent les trottoirs et les routes nationales, en partant de Beni Ksila jusqu'à la sortie de Melbou, soit les 100 km du littoral de la wilaya. À Béjaïa, on pense déjà à la saison estivale, de par ce qu'elle peut induire comme avantages pour l'économie locale. Connue pour être une wilaya très fréquentée en été, Béjaïa se prépare pour recevoir le flux important d'estivants, tant sur le plan de l'organisation que, sur celui du transport et de l'hygiène. Les représentants des directions concernées, à savoir le tourisme, l'environnement, le transport, la santé ainsi que les services de sécurité, sont à pied d'oeuvre avec pour mission de combler tous les déficits enregistrés, lors des précédentes saisons estivales. Il s'agit de remédier aux insuffisances liées à l'éclairage public, les accès sur les plages, les toilettes et les douches. En bref, tout ce qui peut apporter un confort aux baigneurs qui fréquentent par milliers les nombreuses plages que compte le littoral de Béjaïa. Outre le tourisme balnéaire, il sera également question de la promotion du tourisme de montagne à travers l'aménagement des sites touristiques qui s'y trouvent. La question du squat des espaces publics sur les plages et la prolifération d'activités commerciales informelles ne répondant à aucune norme d'hygiène ni de santé publique, sera traitée avec au bout des orientations quant à une lutte sans merci pour éradiquer toutes les baraques jouxtant les routes, avec tout ce qu'elles charrient comme risque, tant pour les usagers de la route que les commerçants eux-mêmes. A