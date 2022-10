Certains avocats-conseils aguerris aux nombreuses entourloupes, ont l'art, à la barre, en vue de ne pas faire perdre leur temps aux juges du siège, d'aller droit au but. «Il y a ou non, l'inculpation! Ils ne cherchent jamais «midi à quatorze heures», et n'ont jamais froid aux yeux lorsqu'il s'agit d'étaler, là, la vérité, toute nue! Cette extrême beauté de «faire» rendre justice, a lieu, lorsque les magistrats et avocats, possèdent entre leurs mains, un clair dossier d'un inculpé qui plaide, volontiers coupable. Evidemment, cet inculpé, prévenu ou accusé va procéder ainsi, pour, d'une part, permettre à Dame justice, d'avancer plus vite, et d'autre part, se débarrasser, une bonne fois pour toutes, des désagréments des faits, qui lui sont généralement, reprochés! C'est pourquoi, l'aveu permettra à ces plaideurs d'aller à l'essentiel, sans avoir à emprunter un chemin sinueux, à savoir, qu'ils vont directement à l'octroi des circonstances atténuantes! Ici, c'est souvent et automatiquement, le précieux, fameux et «salvateur» pouvoir discrétionnaire du juge qui entre en scène. Le magistrat possède pour ce faire, plusieurs conditions utiles et nécessaires à mettre sur le plateau de la balance avant de décider, quoi que ce soit, en matière de jugement juste et équitable. Plusieurs du siège ont de parfaits «raccourcis», pour rendre, d'une manière juste, équitable et sans encombre, justice. Et assez souvent, de quelle manière! Pour ce faire, il y a plusieurs paramètres que le juge met en branle! Nous avons d'abord l'observation de la personnalité du suspect, la nature du délit, et enfin, les antécédents judiciaires. Le dossier est alors bouclé, et le juge peut décider, après avoir entendu toutes les parties en présence, en toute souveraineté, et au-dessus de tout, en ayant la conscience tranquille. Ainsi, justice aura été rendue, dans le sens propre et noble du terme, et tant pis pour les éternels pessimistes! Quant à la personnalité de la victime, des siècles nous séparent des pays qui s'y sont déjà, penchés...