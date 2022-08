Iwakouren, du village Raffour, dans la commune de M'Chédallah, depuis plusieurs années se sont distingués par l'organisation annuellement de Timechret, ou sacrifice de plusieurs bêtes (ovines et bovines), c'est un rituel auquel tient tellement, le village, notamment durant la fête religieuse de Achoura. Cette année, le village Tadart Elejdid Iwakuren, après deux années d'absence de timechret, à cause de la Covid-19, les villageois ont tenu à reprendre leur rituel tant aimé. À cet effet, un programme s'étalant sur quatre jours, du 04 au 08 du mois d'août en cours a été tracé. Brahim Amarouche, le chargé de communication de l'association Tadukli du village revient en détail sur cet événement. Il fait savoir que le programme comprenait une conférence sur le thème «Timechret et ta3achurt ou (Achoura), rituel culturel amazigh» présentée par Rachid Oulbsir, auteur et chercheur en patrimoine immatériel amazigh. Justement, nous avons été présents à cette conférence où le conférencier a essayé d'expliquer aux présents la genèse de timechret, l'essence même de timechret et les objectifs réels escomptés par l'organisation de cette grandiose fête.

Rachid Oulbsir rappelle le fameux rêve de la vieille du village «voyant dans son rêve que le malheur allait frapper le village, et donc aux villageois de se préparer à se défendre, à défaut, faire une offrande (Asfel en kabyle) qui serait justement timechret. Timechret, explique le chercheur en patrimoine immatériel amazigh, Rachid Oulbsir, ne consiste pas seulement à sacrifier des bovins et ovins et partager de la viande, bien plus que ça. Timechret a bien des objectifs plus importants, c'est une opportunité dit-il, pour réfléchir à tous les risques qui pourraient guetter le village, mais aussi, réfléchir à améliorer le confort du quotidien des villageois. Durant Timechret, cc'est le grand nettoyage de l'environnement, des oueds afin d'éviter d'éventuelles inondations, c'est aussi le désherbage des alentours du village pour empêcher les incendies de ravager les maisons, Timechret, également, est une occasion pour tous les villageois de se rencontrer, de se connaître et de se réconcilier en cas de conflits.

Enfin, le conférencier à propos de Timechret chez les Amazighs, il précise qu'elle est toujours associée à une autre fête sociale, culturelle ou religieuse, entre autres, Timechret de Yennayer, de la fête de l'olive et de Achoura. Pour les villageois de Tadart Elejdid, ce rituel est ancré dans leurs mémoires et ne sont pas prêts à le lâcher. Makhlouf Sahraoui, président du comité des sages du village en voyant la formidable mobilisation des jeunes s'en est tellement réjoui,que pour lui, « la relève est assurée et nous en sommes très heureux» lance-t-il avec beaucoup de joie. Pour sa part Yacine Hamraoui, un membre associatif actif du village, «je suis optimiste pour l'avenir de mon village, car je vois bien une réelle bonne intention de travail et de collaboration entre tous les villageois, notamment entre l'association Tadukli et le comité des sages qui pourront surmonter ensemble toutes les difficultés et aller de l'avant en vue de garantir le meilleur, que ce soit au village de Raffour qu'au village mère, Tadart Elejdid en montagne Iwakuren» explique-t-il. Il y'a lieu de souligner que durant Achoura, tous les Iwakuren, là où ils sont, sont tenus de rentrer au village, fait savoir Oubelaïd Kaci,un sage du village et d'ajouter que ce jour-là, tous les villageois auront droit à un lot de viande, ce n'est pas tout, mais, même tous les résidents étrangers à Raffour et ceux qui y travaillent ou sont invités qui ne sont pas du village ont aussi ce même droit. Enfin Timechret se termine comme toujours par Agraw.

Agraw est une assise socioreligieuse au centre du village, les sages et les imams reçoivent les villageois qui ont des soucis ou des maladies incurables, l'ensemble des religieux prient Dieu à ce que ces personnes soient guéries. Aussi, des prêches et sensibilisations aux bonnes actions sont dispensés à l'adresse de l'assistance en remerciant bien sûr les bienfaiteurs et donateurs des bêtes sacrifiées (à Tadart Elejdid durant cette Timechret, pas moins de 30 boeufs et plusieurs moutons ont été sacrifiés), on rappelle également et c'est le geste noble d'ailleurs, que ces bêtes ne sont pas achetées grâce à une collecte d'argent, mais elles ont été offertes gratuitement par des bienfaiteurs de Tader Elejdid, «parfois l'on ne sait même pas qui est le donateur» laissent entendre les jeunes du village. C'était assez pour dire qu'à Tadart Elejdid à Raffour, dans la commune de M'Chédallah, les villageois ont eu droit à quatre jours de bonheur, les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde s'est régalé, en effet, des activités spéciales-femmes, des clowns pour les enfants et de la nourriture à volonté pour tout le monde