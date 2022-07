«La formation continue des professionnels de la santé est le pilier de la réussite de l'exercice médical, quant à la prévention et la lutte précoce contre les différentes maladies grâce à la sensibilisation et aux dépistages, constituent le pare- choc contre toute maladie», souligne la directrice de la santé de Bouira, Fatiha Laliam. Rencontrée ce week-end, lors des journées médicales de formation continue et de dépistage du cancer de la prostate, la DSP de Bouira revient sur l'importance de la formation de la ressource humaine et la mise à jour des connaissances chez les praticiens de son département. D'où l'organisation de plusieurs séminaires, journées médicales et autres campagnes de dépistages fréquemment par les services de sa direction, explique la même directrice. La dernière activité organisée était justement une journée de formation au profit des médecins et paramédicaux de la wilaya de Bouira. Elle a été organisée sous l'égide du wali de Bouira et réalisée par la DSP en collaboration avec l'association Rahma de Boumerdès et la Sama Bouira.

Pour rappel, Rahma est une association des plus actives à l'échelle nationale, en effet, à sa tête une dame des plus battantes Malika Razi, comme présidente et déterminée à tendre la main aux cancéreux d'où qu'ils viennent. Malika Razi, nous fait savoir que son association est wilayale mais son activité est nationale. L'association Rahma s'inscrit tout bonnement sur les traces de la stratégie nationale de lutte contre le cancer, souligne Malika Razi. Elle ajoute que son association active d'abord dans la prévention et la sensibilisation grâce à des dépistages organisés un peu partout dans le pays et ensuite, en cas de besoin, l'association accompagne les malades durant leurs soins. «L'association est un intermédiaire entre les malades et les institutions hospitalières», explique Malika Razi. «Une chose me réconforte tellement», avoue-t-elle, il s'agit de la disponibilité des médecins et des spécialistes à chaque fois que l'association a besoin d'eux. La présidente de l'association Rahma, rend un vibrant hommage à ces professionnels de la santé qui lui prêtent main forte pour le bien des malades, notamment ces médecins et spécialistes du CHU de Annaba qui se sont catégoriquement engagés aux côtés de l'association. En effet, durant ces journées médicales à Bouira, nous avons eu l'opportunité de rencontrer un groupe important de généralistes d'urologues, et autres spécialistes, en partie venus d'Annaba. Le docteur Abdlekrim Boulatrous, maître-assistant en chirurgie urologique, transplantation du CHU Annaba, explique que ceci rentre dans le cadre d'un plan national de sensibilisation, formation et dépistage du cancer de la prostate. Il ajoute que la journée de formation a vu la présence de plusieurs médecins généralistes de la wilaya de Bouira qui ont justement pu profiter des orientations des éminents professeurs et spécialistes algériens à l'image du professeur Bouzid, chef de service du Cpmc du CHU Mustapha Pacha, le docteur Benzid, radiothérapie du CHU Tizi Ouzou, le docteur Mkadem anatomopathologie, les oncologues de la wilaya de Bouira et enfin l'équipe du service chirurgie urologique du CHU Annaba. Le même interlocuteur revient sur les thèmes débattus lors de cette journée, à savoir, présentation du projet national, la radiothérapie, l'oncologie et l'anatomopathologie et enfin une simulation pratique sur mannequin du toucher rectal. Pour rappel, environ 80 personnes ont assisté à la formation et pas moins de 290 personnes ont subi le dépistage. La chose qui a attiré notre attention le plus, est bien cette ambiance et travail avec passion de cette équipe de Annaba. Le docteur Redjdel de cette équipe, résidant au CHU d'Annaba précise que ce genre d'action est de coutume chez eux, «à force de faire des dépistages nous sommes étonnés du nombre de cas suspects et même positifs qu'on découvre». Le même médecin affirme que beaucoup d'hommes développent un début de cancer de la prostate, mais l'ignorent. « Le dépistage est plus que jamais recommandé», précise-t-il. Quant au docteur Maghmouli, de la même unité, « c'est avant tout un honneur pour moi de servir mon pays et mes compatriotes», affirme-t-il. Docteur Maghmouli, reviendra sur l'essence même de la profession du médecin et expliquera que sa plus grande satisfaction n'est autre que d'aider les malades, les sensibiliser et les accompagner au maximum durant leur maladie. Ceci a été d'ailleurs mis en exergue par Malika Razi, la présidente de l'association Rahma, qui rappelle que pour certaines journées organisées à des centaines de kilomètres d'Annaba «les chirurgiens effectuent jusqu' à sept ou huit interventions dans la journée et nous rejoignent avec leur équipe tard dans la nuit dans la wilaya où est prévue l'activité, «ils n'ont jamais décliné une invitation», affirme-t-elle, avec beaucoup d'émotions. Enfin Fatiha Laliam affirme que la formation continue demeurera le cheval de bataille de son département, tout en remerciant ses collaborateurs pour leurs engagements, entre autres Dr Malki, Dr Ouhocin, Dr Badji et le jeune Dr Zahia Mekhoukh qui n'a pas caché son adhésion totale à la stratégie de la DSP et son engagement à faire de son mieux pour assurer la relève avec ses autres confrères et consoeurs, une nouvelle génération pour que le secteur de la santé à Bouira évolue dans les meilleures conditions.