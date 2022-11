Une chute importante de la production d'huile d'olive est prévue dans la wilaya de à Béjaïa pour la campagne 2022-2023, comparativement à celle réalisée la saison précédente, a-t-on appris auprès de nombreux oléiculteurs, rencontrés lors d'un reportage effectué dans la région de la vallée de la Soummam. Les prévisions ne prêtent pas à l'optimisme, selon nos interlocuteurs. Un constat partagé par la direction (locale) des services agricoles (DSA) qui s'attend à une production d'huile d'olive d'à peine plus de sept millions de litres, contre un volume de 12 millions de litres, produits durant la campagne 2021-2022. Elle est aussi en dessous de 7,4 millions de litres d'huile produits pendant la campagne 2020-2021, a souligné la direction des services agricoles (DSA) qui précise cependant, que les chiffres demeurent encore provisoires. À cette baisse, habituellement liée au phénomène saisonnier, qui alterne une année de bonne production à une autre plus faible, s'ajoutent les conditions climatiques qui n'ont pas été favorables cette année. Il s'agit, notamment, du réchauffement climatique et du déficit hydrique. Alors qu'on est déjà à la mi-novembre, la pluie se fait toujours désirer et quand bien même elle arrive elle ne fera que gêner la collecte, regrette ce paysan de la région d'Ikedjan, dans la commune de Tifra. La quasi-absence de pluie a incontestablement affecté les oliveraies, notamment celle situées sur les hauteurs de la vallée de la Soummam. Les olives ont commencé, dès septembre, à virer au violet et au noir, forcées par les fortes températures, avant même que le fruit n'arrive à maturation, celui de la formation d'huile, indiquent les paysans dans certains vergers de cette partie de la wilaya. Conséquence de ce réchauffement climatique: les olives les plus exposées au soleil, (orientation plein Sud) ont commencé à se dessécher et à tomber. Un phénomène inquiétant de nombreux agriculteurs. Outre ces contraintes naturelles, l'oliveraie de Béjaia avait subi d'énormes dégâts lors des dramatiques incendies d'août 2021, qui ont entraîné la perte d'importantes superficies, qui font l'objet de reconstitution, grâce aux programmes de plantation et de greffage d'oléastres, initiés par les pouvoirs publics, afin de relancer cette culture, qui occupe 70% de la superficie arboricole fruitière de la wilaya.

À noter que la récolte, qui a débuté officiellement à la mi-octobre, a vu déjà certains petits propriétaires terriens passer au stade de la trituration. Si l'olive s'est faite rare, il n'en demeure pas moins qu'elle est généreuse, affirme Boualem, qui parle d'un rendement allant jusqu'à 23 litres pour un quintal contre seulement 18 litres l'an dernier. C'est l'espoir que garde l'ensemble des paysans de la région où la collecte des olives bat son plein, rendant les champs un peu plus colorés.