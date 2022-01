Les opérateurs dans le secteur agricole sont appelés à renforcer le stock de pomme de terre. C'est la décision qui vient d'être exprimée par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Abdelhafid Henni. Cette décision repose sur des expériences précédentes dont le produit agricole, à savoir la pomme de terre, avait connu une tension sur le marché national.

Abdelhafid Henni veut anticiper la situation pour éviter le spectre des expériences précédentes par rapport au stock de ce produit. À ce propos, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a appelé «les professionnels et les opérateurs à doubler d'efforts en vue de renforcer le stock de régulation de la pomme de terre afin de répondre aux besoins de consommation, notamment durant la période de soudure s'étalant entre mars et avril coïncidant avec le mois sacré de Ramadhan», précise-t-on.

Il s'agit d'un plan qui a été adopté au sein de la tutelle dans la perspective de mettre tout en place comme moyens techniques, financiers et humains pour réaliser l'objectif escompté et parer à toutes les ruptures possibles par rapport à ce produit très sollicité et demandé par des pans larges de la société.Le ministre a insisté sur l'urgence d'aller vers le maximum d'opération de stockage, c'est ce qui explique la convocation de tous les professionnels et les experts du secteur. La réunion a rassemblé «le président du Conseil national interprofessionnel de la filière pomme de terre (CNIFPT), le représentant de l'Union nationale des paysans algériens (UNPA), le nouveau directeur général de l'Office national interprofessionnel des légumes et viandes (ONILEV) ainsi que les responsables des groupes économiques (AGROLOG et GEVAPRO)», souligne le communiqué.

Cette réunion qui vise selon le ministre à donner plus de moyens pour favoriser l'efficacité entre tous les segments en rapport avec la production et la commercialisation de la pomme de terre. Une manière de répondre à l'équilibre qui s'impose à savoir permettre aux agriculteurs-producteurs de travailler et de sauvegarder leurs revenus et protéger le pouvoir d'achat des consommateurs.

D'ailleurs cet équilibre a été relevé lors de cette réunion entre le ministre et les professionnels du secteur. Dans ce sens, le ministre a souligné que «le rôle de la concertation entre tous les acteurs de la filière pomme de terre dans la préservation des acquis et la mise en place d'un mécanisme de régulation efficace visant la préservation des revenus des producteurs et

le pouvoir d'achat des consommateurs», soutient-il.

La question de la déclaration des stocks a été relevée lors de la réunion entre le ministre et les professionnels du secteur agricole. Cette démarche qui est exigée par les nouveaux textes de lois, somme les professionnels et la partie responsable de la distribution et de la commercialisation de la pomme de terre de déclarer chaque fois le stock dans le but de rationaliser et gérer les besoins du marché et pour maîtriser la situation. À ce propos, le ministre à indiqué qu'il faut entamer périodiquement le processus de «la déclaration des stocks constitués pour permettre une meilleure visibilité sur les quantités réelles stockées et assurer une régulation efficace du marché», assène-t-il.

Le stock doit être renforcé et maîtrisé, surtout que la période de la soudure se manifeste entre le mois de mars et avril. C'est la période la plus sensible et importante en matière de stock et de distribution du produit en question.

En avril, les Algériens s'apprêteront a vivre au rythme du Ramadhan. C'est le mois où la demande s'accroît sur les produits alimentaires de large consommation en général et de la pomme de terre en particulier. C'est aussi le mois où les spéculateurs commencent à aiguiser leurs dents pour sucer le sang des consommateurs.

Le stock ne peut être que bénéfique et nécessaire pour parer aux tensions de la pénurie et de la spéculation à grande échelle.