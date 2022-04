Hadj ou pas Hadj? C'est la question que se posent des milliers d'Algériens qui espèrent pouvoir accomplir le 5eme pilier de l'islam après deux ans de suspension à la suite de la pandémie de la Covid-19. L'hypothèse d'un retour se confirme de plus en plus. Après que la Omra a été autorisée durant ce mois de Ramadhan, voilà que l'Arabie saoudite dévoile le quota de l'Algérie concernant le pèlerinage prévu du 7 au 12 juillet prochain. Néanmoins, cette bonne nouvelle ne l'est qu'à moitié. Car, les restrictions liées au coronavirus ont fait que les quotas de chaque pays soient réduits. L'Algérie s'est vue attribuer seulement 18 697 places. Ce qui n'est même pas la moitié de celui qui lui revenait en 2020 avant que la campagne du Hadj ne soit suspendue à la suite de la pandémie mondiale. Ainsi, il a été réduit de 54.73%. Une situation qui a été perçue comme une douche froide par ceux qui ont été tirés au sort en 2020 et qui prient tous les jours pour que leur rêve de se rendre aux Lieux saints se réalise. Certains sont décédés sans qu'ils puissent accomplir ce souhait. Certes, cela réduira le nombre de prétendants, tout comme certains désistements, mais cela demeure insuffisant afin de «combler» tous ceux qui attendent. Comment feront les autorités pour choisir? Y aura -t-il un nouveau tirage au sort? En tout cas, une chose est sûre, il n'y aura pas de nouveau tirage au sort pour attribuer de nouveaux passeports. Si tirage il y aura, cela se fera entre ceux de 2020 pour déterminer ceux qui iront cette année et ceux qui devront encore prendre leur mal en patience. Terrible pour nos «chibanis», mais c'est le «mektoub» (destin) qui aura voulu ainsi. Car, il faut savoir que dans un souci d'équité, les autorités saoudiennes ont déterminé un pourcentage de 45% du quota initial pour chaque pays. L'Algérie s'en sort plutôt bien par rapport à d'autres pays. Elle est classée 11e en termes de quotas de pèlerins à travers le monde islamique. Le royaume des «Saoud» a expliqué que «le pourcentage de pèlerins nationaux (saoudien) est de 15% pour le Hadj de cette année 1443 (2022)». Ce qui fait qu'ils seront 150 000 Saoudiens à pouvoir accomplir ce pilier de l'islam. «Le pourcentage de pèlerins de l'extérieur du royaume est, lui, de 85%. Le nombre total de pèlerins cette saison dans les Lieux saints sera d'un million de pèlerins. Cela étant, rien n'est encore sûr quant à la participation des Algériens à cette saison du Hadj. La décision finale revient au président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Il la prendra certainement au moment opportun. Car, si aujourd'hui la tendance penche vers un retour du Hadj, personne ne sait de quoi sera fait demain. La situation sanitaire est, aujourd'hui, très bonne mais rien ne dit qu'elle ne se dégradera pas d'ici le mois de juillet. Cette pandémie n'est pas encore finie. Des personnes continuent d'être malades et d'en mourir chaque jour à travers le monde. De plus, on est face à un virus au comportement qui demeure «versatile». On n' est pas à l'abri d'une mutation qui risque de nous mener à la case départ. Alors, les plus malins ont choisi d'aller à la Omra en ce mois de Ramadhan. Elle équivaut à un Hadj...