Comme chaque année, le mois d'octobre s'habille de rose pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. Il ne reste plus que trois jours avant la fin de la campagne dédiée à ce type qui est en nette augmentation, et qui vient en tête de tous les types de cancer répandus dans la société, avec plus de 14.000 nouveaux cas/an, selon les derniers chiffres de l'Institut national de santé publique (Insp). L'occasion pour revenir sur le rôle de la société civile dans la lutte contre le cancer, afin de soutenir les efforts consentis par les pouvoirs publics en la matière. Une mission civile importante. Une nécessité même. Car, les spécialistes affirment que plus de la moitié des femmes atteintes par le cancer du sein entament le traitement à un stade très avancé de la maladie. D'où l'impératif d'intensifier les campagnes de sensibilisation pour un diagnostic précoce. Nombreuses sont les associations qui sont engagées dans cette course contre la montre. Parmi elles, une qui se démarque par une campagne axée sur la sensibilisation autour de l'étroite relation de l'allaitement / cancer du sein. Cette association s'appelle allaitement maternel Algérie (AMA). Mais, quel est justement le rapport entre l'allaitement et la prévention contre le cancer du sein? Et comment l'allaitement protège t-il du cancer du sein? À ces questions, Mme Mechta Nesrine, présidente de l'AMA explique: «L'allaitement apporte une réduction des risques de développer un cancer du sein, grâce à l'exfoliation des cellules pendant la lactation, l'involution de la glande en fin d'allaitement permettant un grand ménage, ainsi que l'aménorrhée induite par l'allaitement qui réduit l'exposition aux hormones sexuelles et à d'autres facteurs protecteurs.» Poursuivant, l'oratrice ajoute que «pour aboutir à cette prévention et bénéficier de cette protection il faudrait tout d'abord réussir son allaitement, d'où, la mission de notre association.» Notons dans ce sillage, que de nombreuses et récentes études ont bel et bien montré que l'allaitement diminue significativement le risque pour la femme d'être atteinte par un cancer du sein. De retour à notre interlocutrice, celle-ci ne manque pas de tirer encore une fois la sonnette d'alarme contre le très faible taux d'allaitement en Algérie. «Moins de 6% de mamans alimentent leurs bébés exclusivement avec du lait maternel jusqu'à l'âge de 6 mois», a-t-elle alerté. «Il s'agit d'un niveau critique qui met en danger les mamans et leurs protégés,» a-t-elle mis en garde. Cela avant de recommendr aux mamans d'éviter à leurs protéger des biberons de compléments, les sucettes, puisque ça fausse la succion et entraîne une baisse de sécrétion lactée avec le risque du syndrome confusion sein/tétine.» La présidente de l'AMA conclut et recommande aux femmes de ne pas oublier «la palpation régulière des seins et un suivi plus soutenu en cas d'antécédents familiaux».

À bonnes entendeuses!