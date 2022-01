La production poissonnière sera à l'abondance dès cette année. Le directeur local de la pêche et des ressources halieutiques, Lahouari Kouissem, a annoncé que «six projets d'aquaculture ont été validés par les autorités de la wilaya d'Oran et leurs entrées en production sont attendues durant l'année en cours». Il a ajouté que «les démarches administratives pour la création de six fermes aquacoles ont été finalisées». En attendant, les promoteurs de ces projets ont lancé les premiers jalons en important le matériel nécessaire, à savoir les cages flottantes. «Les six projets seront implantés entre la zone d'activité aquacole de Kristel et la corniche à Aïn El Türck», a expliqué Lahouari Kouissem, ajoutant que «quatre fermes sont spécialisées dans l'élevage de la dorade et le loup de mer, et deux seront dédiées aux moules». Les investisseurs ont bénéficié des facilitations liées au montage de leurs projets, notamment l'attribution de terrains sur la partie terrestre et les différentes autorisations. Il faut dire que cette nouvelle forme d'élevage n'a, auparavant, pas connu un grand intérêt. Elle n'a pas non plus été consolidée, suffisamment pour son développement. Le littoral oranais, s'étendant sur 120 km, compte trois fermes aquacoles en production. Deux investisseurs se sont spécialisés dans la production des moules et la troisième ferme est versée dans l'élevage de la dorade et le loup de mer. Alors que deux de ces trois fermes sont en excellente santé financière, la troisième, qui produit des moules, se trouve depuis plusieurs mois en difficulté.

Le directeur local de la pêche a expliqué que «des démarches ont été entamées auprès de l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat pour accompagner ce projet en difficulté». En 2021, la production poissonnière a connu une hausse sensible. Le constat a, selon la même source, été relevé au niveau des trois ports de pêche, à savoir le port d'Oran, celui d'Arzew et de Kristel.

A cela s'ajoute la production aquacole. En tout, une quantité de 9 000 tonnes de différents poissons a été produite en fin d'année passée. L'expérience d'intégration de l'aquaculture en agriculture au niveau de la ferme Moulay Abdelaziz dans la commune Sidi Benyebka, à l'est d'Oran, lancée depuis plus de 3 ans, dans l'ensemencement des bassins d'irrigation de trois variétés de poissons que sont le tilapia, la crevette et le poisson-chat, est pilote au niveau de la wilaya d'Oran à la faveur de la formation assurée par l'Institut technologique de la pêche et de l'aquaculture (Itpa) et du soutien de la direction de la pêche et des ressources halieutiques. Cette ferme a obtenu d'excellents résultats en termes de qualité et de quantité.