Malek Drissi, le toujours jeune magistrat qui a fait les beaux jours du parquet de Koléa (cour de Tipasa), le tribunal qui a eu le privilège et l'honneur de lancer les audiences par visio en 2018, est en train d'effectuer du bon boulot du côté d'El Khémis-Miliana (cour d'Aïn-Defla), selon certains habitants, pourtant à la «gâchette» facile quand il s'agit de marches vers le meilleur et ce, dans tous les domaines, de cette localité millénaire du centre du pays. Compétent, courtois, poli, agréable dans les contacts, ce juge d'instruction qui a pourtant jonglé avec le ministère public dans la «Citadelle», demeure, toujours selon des collègues qui lui reconnaissent outre le doigté dans ses «huis clos», le savoir-faire dans les poursuites les plus délictueuses! Sa gentillesse est venue s'acoquiner avec une culture générale pour faire de l'enfant de Tizi Ouzou, un solide magistrat aux traits d'un juge chevronné, bien dans sa peau, bûcheur et désintéressé par une gloire éphémère qui peut l'engloutir dans les tréfonds de l'oubli!!