Les travaux de la dernière réunion gouvernement-walis ont été clos par l'adoption de plusieurs recommandations, dont, entre autres, une meilleure prise en charge des préoccupations des citoyens et de l'appui de l'investissement au niveau local. Ce dernier point culmine, au plus haut niveau de la politique de l'Etat visant à faire de l'investissement local la locomotive du développement économique dans toutes ses dimensions. Dans ce contexte, la wilaya d'Annaba est autant concernée par ces recommandations, au vu de son potentiel, notamment en matière de structures de base pouvant contribuer à booster aussi bien l'économie locale que nationale.

Des zones industrielles et d'activités s'étendant sur des dizaines d'hectares, une industrie, et non des moindres, avec le complexe Sider d'El Hadjar, sans oublier le géant des fertilisants Fertial, un port commercial et un aéroport international, entre autres potentiels qui manquent de déclic pour faire tourner à plein régime le développement escompté. Certes, les désagréments sont à la pelle, mais ils ne sont pas un frein au développement autant que le manque de volonté. Avec tous ces moyens, la wilaya d'Annaba peine à émerger comme ses similaires du Centre, de l'Ouest et du Sud. Des wilayas où le développement est palpable à plus d'un titre. À l'exception de quelques investissements dans les secteurs de l'aquaculture et de l'hôtellerie, le développement tarde à prendre son envol. Néanmoins, l'essor de l'hôtellerie se concentre au seul chef-lieu de wilaya. Pourtant, ce ne sont pas les terrains fonciers qui font défaut au niveau des autres communes. Autre facteur entravant le développement local, le retard dans la réalisation des projets dits structurants de la wilaya.

Les exemples ne manquent pas, contrairement aux projets d'investissements. L'achèvement, dans les meilleurs délais, de la nouvelle gare maritime et de l'aéroport international Rabah-Bitat donnerait, à coup sûr, un élan au développement local au vu de leurs dimensions et leurs retombées économiques, car avec la réalisation de structures de base répondant aux standards internationaux, la wilaya d'Annaba passera de la relance à la croissance économique. Une optique visée par la politique de l'Etat afin de conquérir l'économie internationale avec les ports et les aéroports. Or, la wilaya d'Annaba semble encore loin de cette approche, du fait que certains dirigeants des différentes directions n'adhèrent, malheureusement pas à la démarche. Pour une raison ou pour une autre, le développement à Annaba reste tributaire de la bonne volonté, de la conscience professionnelle et surtout du sens des responsabilités des élus locaux. Ces derniers sont encore gangrenés par des pratiques anciennes, dont l'indifférence, l'irresponsabilité et le laxisme entre autres.