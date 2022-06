Les opérations programmées par les services de la Gendarmerie nationale pour prévenir les feux de forêt et déjouer toute tentative criminelle sont concluantes. Les éléments de la brigade de la gendarmerie d'Oued Ghir, qui patrouillaient sur la Route nationale n° 12 reliant les wilayas de Béjaïa et de Tizi Ouzou, ont constaté une fumée qui remontait d'un champ mitoyen à des arbres forestiers.Aussitôt, ils alertent directement la Protection civile, qui intervient et réussit à maîtriser l'incendie. Le pire étant évité, les gendarmes entreprennent une enquête, appuyée par la police scientifique, sur une zone d'environ 1000m2 entourée de 28 ruches d'abeilles. Toute la surface a été passée au peigne fin pour découvrir que l'incendie avait été déclenchée volontairement et relevait d'un fait humain. En ratissant largement, ils ont interpellé une personne, le propriétaire des ruches d'abeilles lequel était en possession de trois seaux de 05 litres de mazout. La présence de planches de bois, interposées à un mètre d'intervalle posées sur le sol a également, a attiré l'attention des gendarmes. Des prélèvements ont été effectués sur les lieux du crime. L'enquête, ouverte par la brigade de recherches de la Gendarmerie nationale de Béjaïa, a permis de déterminer la responsabilité de l'individu arrêté et le mobile de son acte. À Amizour, c'est tout un réseau de criminels composé de trois personnes, spécialisé dans le cambriolage des domiciles, qui a été mis hors d'état de nuire. Tous les objets volés, dans la zone de Cholo, dans la commune d'Amizour, ont été restitués. Les faits remontent au week-end dernier. L'enquête a été ouverte par la brigade locale de la Gendarmerie nationale suite à une plainte contre X pour vol au domicile, déposée par une victime, propriétaire d'une résidence située au quartier Cholo dans la campagne d'Amizour. Les auteurs ont été vite identifiés et arrêtés. Il s'agit de trois personnes âgées de 22 à 27 ans. Elles sont venues de la ville de Béjaïa et ont été interpellées à bord d'un camion ayant servi au transport des objets volés. Lors de leur audition, les enquêteurs se sont rendus compte de leur implication dans un autre cambriolage d'une maison où elles se sont introduites par effraction pour ensuite démonter les portes et les armoires murales en bois, ainsi que les fenêtres en aluminium et l'ensemble du mobilier. Tous ces objets avaient été revendus à un commerçant de mobilier et d'équipements dans la commune de Béjaïa et un autre de la ville d'Amizour. Le dossier judiciaire constitué, les personnes mises en cause ont été déférées devant le procureur de la République près le tribunal d'Amizour.