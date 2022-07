Le Groupe Sonelgaz poursuit son travail en amont avec le programme de logement dont a bénéficié la wilaya de Tizi Ouzou.

La Sonelgaz continue de contribuer à l'effort d'accélération et de redynamisation de la cadence de réalisation des programmes lancés. Dans ce cadre, la Société a, dans un communiqué, fait état de raccordement de 3355 logements en électricité et en gaz, et 703 foyers en électricité à travers 18 zones isolées et 5834 foyers en gaz à travers 55 zones isolées.

Des opérations, précise-t-elle, qui entrent dans le cadre de l'application des programmes établis dans le cadre de l'accompagnement des différentes formules de logements en matière de fourniture de l'électricité et de gaz.

Dans son communiqué, la Sonelgaz de Tizi Ouzou précise que ces opérations de raccordement ont concerné notamment 3113 logements à travers la wilaya, et ce durant le premier semestre de l'année en cours.

Le raccordement a en effet touché quelque 2783 logements dans le cadre des projets de l'Opgi, 330 logements dans le cadre des projets de l'agence foncière Enpi et 242 logements dans le cadre des projets Fnpos. Des opérations, ajoute-t-on, qui ont nécessité une enveloppe financière estimée à 387 millions de dinars.

Par ailleurs, en concrétisation du programme du président de la République qui prévoit l'amélioration du taux de raccordement en électricité et en gaz, 73 km de longueur réseau électricité ont été réalisés pour le raccordement de 703 foyers en électricité à travers 18 régions isolées, la direction de la société a mobilisé une enveloppe financière évaluée à 472 millions de dinars. Sur ce chapitre, le communiqué indique que «pour le gaz, 214 km de longueur réseau gaz ont été réalisés pour raccorder 5834 foyers à travers 55 régions isolées». Des raccordements effectués moyennant une enveloppe financière estimée à 632 millions de dinars.

Le raccordement de ces foyers à cette énergie indispensable permettra à coup sûr l'amélioration de leurs conditions de vie.

Enfin, la société qui réitère son engagement à accompagner tous les projets d'amélioration des conditions de vie des citoyens et des projets de développement de la wilaya a tenu à rappeler qu' «elle veille à ce que tous les projets de raccordement en électricité et en gaz soient achevés et concrétisés dans les délais arrêtés si les travaux ne seraient pas confrontés à aucun aléa inattendu».