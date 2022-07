Deux cent mille logements ont été réalisés dans la wilaya de Constantine depuis le recouvrement de l'Indépendance nationale. L'annonce a été faite, par le wali qui a précisé que 90% de ce parc a été finalisé. «10.000 autres, toutes formules confondues, seront livrées avant la fin de l'année», avait annoncé le chef de l'exécutif. Dans l'immédiat et à l'occasion de la célébration de la Fête de l'indépendance (5 Juillet), 1.910 demandeurs recevront les clés de leurs nouvelles habitations. Les principaux bénéficiaires résident dans les villes d'El Khroub, Aïn Abid, Zirout Youcef et Guettar El Aïech. La première opération a concerné pas moins de 566 familles résidant au site précaire de Guattar El Aich dans la commune d'El Khroub qui ont bénéficié de logements décents réalisés au pôle urbain d'Aïn Abid, ont annoncé les services de la wilaya de Constantine. Cette opération, qui ne sera pas la dernière, a concerné d'abord un total de 14 familles peuplant le même site, qui ont été transférées vers leurs nouveaux logements dont quatre vers la ville de Massinissa, 10 au niveau de la circonscription administratives Ali-Mendjeli. Selon la même source 37 recours ont été formulés devant faire l'objet d'étude dans le cadre des cas sociaux.

Sans doute, cette opération longtemps attendue par les bénéficiaires fut l'occasion pour eux d' exprimer leur soulagement et satisfaction après avoir quitté les habitations précaires qu'ils occupaient depuis des années. Des habitations indignes où l'absence d'hygiène était remarquable. Ils ne manqueront pas de saluer les efforts déployés par l'Etat en matière de logement, notamment pour améliorer les conditions de vie des citoyens, quoiqu'un logement soit un droit absolu assuré par l'Etat. Néanmoins, le fait d'avoir quitté ces lieux insalubres fut un grand apaisement, ont -ils noté. C'est en présence des responsables locaux et des services techniques de la wilaya, de l'Office de promotion et de gestion immobilière Opgi et des communes et daïras d'El Khroub et d'Aïn Abid qu'a eu lieu cette opération, qui s'est déroulée dans de bonnes conditions. Les autorités ne manqueront pas de mobiliser tous les moyens matériels et humains pour acheminer les citoyens bénéficiaires vers leurs nouvelles demeures.

Notons qu'il a été procédé à la démolition de ce site précaire. Le site devrait, selon certaines sources, servir a la construction d'un projet d'utilité publique. Pour rappel, une opération de relogement de 1.540 familles vivant dans des habitations précaires dans plusieurs quartiers de la ville de Constantine, avait été lancée le mois de mars dernier depuis le bidonville Meskine. L'opération s'inscrit dans le cadre du programme de l'Etat visant la résorption de l'habitat précaire et a ciblé les familles remplissant les conditions imposées par la réglementation s'agissant de l'octroi de logement. Comme première étape, 247 familles du bidonville Meskine, situé aux alentours du quartier d'Oued El Had, sur les hauteurs de la commune de Constantine, ont été relogées dans la circonscription administrative Ali- Mendjeli. Le reste des familles sera relogé a fur et à mesure et concernera également les habitants des logements précaires situés dans le quartier Kaïdi Abdallah et d'autres quartiers de la vieille ville.