Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, salue la société civile dont les efforts auront été décisifs dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. «L'on ne peut que reconnaître que le soutien de la société civile aux professionnels de la santé aura été indéfectible, lors de la pandémie de Coronavirus» à déclaré le professeur Abderrahmane Benbouzid, à l'ouverture, hier à Alger, du Séminaire national sur le rôle de la société civile dans la prévention contre la propagation de la pandémie Covid-19 en Algérie. Evoquant le projet de coopération entre l'Algérie et l'Union européenne UE pour contenir l'épidémie, il a loué le généreux apport de la société civile qui, a-t-il dit, a donné «une merveilleuse image en se tenant aux côtés des citoyens et des professionnels de la santé». L'épisode Covid-19 et la riposte massive qu'il a fallu déployer pour éradiquer la pandémie, ont été l'occasion d'éprouver l'excellence des relations que «nous avons avec l'UE et qu'il s'agit de renforcer pour faire face aux défis à venir» a souligné Abderrahmane Benbouzid, exprimant la reconnaissance de l'Etat et de la corporation médicale nationale «à toutes les associations engagées dans la campagne de sensibilisation de prévention», estimant qu'en «accomplissant leur devoir, ces hommes et ces femmes, des jeunes pour la plupart, nous ont montré que leur tâche n'était pas facile et sans risque, et que la santé est un objectif qui requiert la conjugaison des efforts de tous, institutions et société tout entière». Benbouzid a également appelé au maintien de l'étroite relation, désormais établie, entre le secteur de la santé et la société civile. Il a rappelé les effets de la pandémie sur tous les plans et qui ont nécessité une riposte massive pour circonscrire et éradiquer «une catastrophe instable et multiforme». Il a enfin fait part de ses remerciements pour le soutien apporté par l'Union européenne UE et l'accompagnement assuré au secteur de la santé en Algérie dans le cadre de la coopération bilatérale qui s'inscrit dans le cadre de «l'initiative de réponse solidaire européenne à la pandémie de Coronavirus». Rappelons qu'au plus fort de la crise sanitaire, un appel à un partenariat avec les organisations de la société civile pour la mise en oeuvre d'une campagne de sensibilisation sur les gestes barrières pour contenir la propagation de la pandémie de la Covid-19 en Algérie, avait été lancé par le ministère de la Santé, la Délégation de l'Union européenne en Algérie et le Programme des Nations unies pour le développement en Algérie Pnud. Cette initiative entrait dans le cadre du projet de «Réponse solidaire européenne à la Covid-19 en Algérie», financé par l'UE avec un montant de 43 millions d'euros. Ce projet, signé en décembre 2020, était destiné à «soutenir l'effort du gouvernement algérien pour enrayer la propagation de la pandémie de Covid-19 dans le pays et en atténuer ses effets».