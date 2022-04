La wilaya d'Oran s'apprête à procéder à une grande opération de relogement. Il s'agit de pas moins de 2.000 logements de type publics locatifs qui seront remis en juillet prochain à leurs bénéficiaires de la daïra d'Oran et ce dans le cadre du logement par points. C'est ce qu'a affirmé le directeur de l'Habitat de la wilaya, Yacine Khorkhi, soulignant que «les travaux de réalisation de 1.841 logements sur un total de 2.000 de type F3 dans la localité d'Ain El Beida, commune d'Es Senia, ont atteint un taux d'avancement de 85%». Le même responsable a également affirmé que «des travaux sont en cours pour 159 autres logements». Ces derniers ont accusé un retard en raison d'un problème de foncier, selon Yacine Khorchi qui précise que «le taux de réalisation oscille actuellement entre 55 et 60%». La même source a fait savoir que «l'entreprise en charge de la réalisation de ce quota de logements s'est engagée à accélérer la cadence des travaux pour les livrer dans les délais impartis, à savoir en juillet prochain au plus tard», précisant que «les travaux d'aménagement externes sont en cours et sont à un taux de 60% de leur exécution». Ils comprennent le raccordement aux réseaux divers (électricité, gaz, eau potable, téléphone), la réalisation des trottoirs, des voiries et de l'éclairage public, ainsi que l'aménagement d'espaces, d'aires réservés aux enfants et de parkings, entre autres. Pour rappel, les clés de 3.431 logements publics locatifs (à points) ont été attribués au mois de janvier dernier dans la daira d'Oran dont 2.668 logements au pôle urbain de Oued Tlélat et 763 au quartier «El Barki», dans la commune d'Oran.

En fin du mois passé, plus de 1.100 familles occupant le site dit «Batimat Taliane», au quartier Seddikia (Oran) ont été relogées dans des logements décents, dans la commune de Bir El Djir. L'opération a été lancée aux premières heures de la matinée permettant aux 160 premières familles d'occuper leurs nouvelles habitations, situées au site de 1.201 logements publics locatifs, situés dans le quartier «Pépinière», dans la commune de Bir El Djir. Pour cette opération, qui s'est déroulée en présence des autorités locales, d'importants moyens humains et matériels ont été mobilisés pour sa réussite.

Le processus de relogement se poursuivra jusqu'au départ du dernier occupant de ce site «Batimat Talianne» abritant un total de 1.111 familles, concernées par cette opération de relogement.