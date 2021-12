Un bus de transport de voyageurs s'est renversé, avant-hier, sur la RN72 reliant Tigzirt à Tizi Ouzou, dans la localité d'El Kelaâ (à 7 kilomètres au sud de la ville de Tigzirt-sur-mer). Le bilan de ce premier accident de la circulation, qui a eu lieu à 16 heures, est d'un mort et de 14 blessés. La personne décédée est une jeune fille, étudiante, âgée à peine de 24 ans, a indiqué un communiqué de la cellule de communication de la Protection civile de la wilaya de Tizi Ouzou. Les éléments de la Protection civile se sont, d'ailleurs, mobilisés immédiatement après la survenue de l'accident d'El Kelaâ pour le transport des blessés vers l'hôpital de Tigzirt. Tout le personnel médical et paramédical ainsi que les travailleurs de l'EPS de Tigzirt se sont mobilisés également afin de prendre en charge les blessés arrivés simultanément au service des urgences. Par ailleurs, à moins d'une quinzaine de kilomètres du lieu de cet accident, un enfant a été mortellement heurté, mardi matin, par une voiture au village Agouni Hemiche, près de Tala Bouzrou dans la commune de Makouda (20 kilomètres au nord-est du chef-lieu de wilaya). Il faut rappeler que ce tronçon routier est extrêmement dangereux. Il y a quelques jours, un autre enfant a failli perdre la vie après avoir été également heurté par un chauffard. L'enfant en question s'en est sorti avec de légères blessures, rappelle-t-on. Au courant de cette semaine, la wilaya de Tizi Ouzou a connu une recrudescence des accidents de la circulation dont certains ont été mortels. Il y a trois jours, deux véhicules ont dérapé sur la RN 12 reliant Azazga à Tizi Ouzou. On déplore deux morts et plusieurs blessés, selon les témoins oculaires. En outre, un chauffeur d'un camion a perdu le contrôle de son véhicule avant-hier dans la région de Boumahni. Le camion a fini sa course au fond d'un ravin. Fort heureusement, il n'y a pas eu de mort, mais un enfant qui se trouvait dans ledit camion, s'en est sorti avec des blessures plus ou moins graves.