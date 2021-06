Une question qui a donné du fil à retordre à Brahim et ses amis. Ils se retrouvaient à chaque fois obligés de demander l'avis de leurs proches via le bouche-à-oreille ou les réseaux sociaux. Comme tout jeune entrepreneur qui se respecte, ce docteur en entrepreneuriat de l'université d'Alger 3 a senti l'opportunité. Lui et trois de ses amis en ont fait une idée de start-up. Ils ont créé la plate-forme Eyadaty, dédiée aux cliniques et cabinets médicaux. Dans cet entretien, il nous parle de cette solution, ses rêves et ses ambitions. Appréciez- plutôt...

L'Expression: Bonjour Brahim, comment l'idée de Eyadaty vous est-elle venue?

Brahim Daddi Hammou: Comme tous les Algériens nous avons été confrontés au souci de trouver vite un cabinet médical proche et de bonne réputation. Nous avons alors décidé de faire une petite étude de marché pour voir le type de services qui étaient proposés dans ce sens en Algérie. Le constat était sans équivoque: nous sommes face un marché encore vierge qui ne demande qu'à être exploité. Nous avons alors identifié les problématiques vécues dans notre quotidien. Il s'agit d'abord de la difficulté d'obtenir des informations concernant les cabinets médicaux, les laboratoires d'analyses et les centres d'imagerie. Ce qui oblige le citoyen à avoir recours à des méthodes traditionnelles telles que le renseignement auprès d'un pharmacien ou sur les réseaux sociaux. Il y a, comme je l'ai déjà dit, l'absence de plate-forme qui s'intéresse à l'éducation dans le domaine de la santé et du bien-être malgré l'importance de ce secteur vital. Il y a aussi le fait de ne pas trouver d'applications qui permettent aux citoyens de donner un feedback sur le service de cabinet médical et permettre à ce dernier d'améliorer sa prestation. Nous sommes à l'époque des réseaux sociaux où les clients sont des «consommateurs». Les avis sont donc primordiaux dans ce nouveau monde.

Comment marche votre plate-forme?

D'abord, je me permets de vous donner notre devise pour comprendre le fonctionnement du site. Eyadaty s'est donné comme mission de mettre la technologie au service de la santé. Ainsi, on propose une plate-forme qui contient plus de 10.000 pages. C'est-à-dire des cabinets avec toutes les informations dont le patient aura besoin. Elles sont regroupées en six sections: information sur le médecin: nom, spécialité. Coordonnées de cabinet médical: adresse, localisation, numéros de téléphone, email et liens de réseaux sociaux du cabinet. Services proposés par le cabinet. Horaires de travail avec l'option ouverte maintenant ou fermée maintenant. Photos du cabinet. Chiffres clés sur la page cabinet: nombre de vues, nombre de recommandations et commentaires. Nous ambitionnons aussi de promouvoir la culture de la santé et du bien-être. Un blog a été créé à cet effet. Il permet aux médecins de tweeter des conseils brefs qui sont censés développer les mentalités et améliorer les pratiques des utilisateurs dans leur quotidien.

C'est très bien. Mais des jeunes se sont lancés dans la même aventure sans grand succès. Comment allez-vous vous distinguer par rapport aux autres applis du genre qui vous ont précédé?

L'échec des uns peut faire la réussite des autres. Nous nous sommes inspirés des expériences précédentes, afin d'éviter les erreurs qu'ils ont commises. C'est ce qui nous a permis de développer une plate-forme unique dans son genre. Cela grâce à son design très attractif, et l'expérience utilisateur fluide et pratique. Nous avons aussi opté pour la langue arabe dans l'interface de l'application afin qu'elle soit accessible à toutes les catégories d'utilisateurs. Nous avons également introduit des fonctionnalités avancées dans l'application comme la présentation de résultats de recherche sur Google Maps, des critères de recherche élaborés, une interface de blog similaire à celle de tweeter et Facebook. Cela dans le but de maintenir la même expérience utilisateur dans les réseaux sociaux. Et le plus important, se situe dans le travail de terrain que nous avons fait pour collecter et construire notre base de données, afin d'assurer la fiabilité et la crédibilité de résultats. Nous en sommes déjà à 10.000 professionnelles et ce n'est qu'un début!



Justement, comment les utilisateurs ont accueilli Eyadaty?

Le coronavirus a été une belle opportunité pour la E-santé. Les Algériens ont pris conscience de l'importance de la digitalisation en ce qui concerne le domaine de la santé. D'ailleurs, nous avons remarqué que la crise sanitaire de Covid-19 a contribué de façon significative au développement de ce domaine dans le monde entier et l'Algérie ne fait pas l'exception bien que les initiatives entrepreneuriales ne sont pas encore à la hauteur des attentes pour différentes raisons. Les chiffres de Eyadaty sont là pour le prouver. Après 3 mois de lancement nous comptons plus de 15 000 téléchargements et 290 avis sur Play-Store, et des médecins qui viennent de plus en plus afin de réclamer leur page et avoir le label page vérifiée, ce qui leur permet de modifier et compléter les données de leur page cabinet. Nous visons à être la plate-forme algérienne la plus large et la plus fiable de cabinets médicaux, laboratoires d'analyses, centres d'imagerie, cliniques et hôpitaux et actuellement nous travaillons pour introduire une nouvelle extension qui concerne la consultation à domicile, que ce soit pour les médecins, les kinésithérapeutes ou les médecins, afin de faciliter l'accès à ce type de soins.