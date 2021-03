La Société de l'eau et de l'assainissement de Constantine (Séaco), ne cesse de faire parler d'elle et pour cause, les conséquences d'un travail bâclé, qui résultent d'une gestion catastrophique. Le constat est, en effet, amer, qui n'affiche aucun professionnalisme. Si on ne parle pas des coupures fréquentes devenues une habitude quotidienne, on aborde forcement l'état des lieux laissé après les travaux sur les trottoirs et les routes sans se soucier du désagrément causé aussi bien aux piétons qu'aux automobilistes. Cette société qui a démontré ses limites continue d'imposer une gestion pour le moins que l'on puisse dire abominable. Des fuites d'eau à outrance sont remarquées au niveau de la zone industrielle, qui ont carrément inondé cet espace où sont implantées des entreprises, notamment pharmaceutiques. Résultat des courses: les routes sont dans un état impraticable et afonctionnel. Un vrai désastre est aussi enregistré vers la cité universitaire Kaddour Boumedous où des travaux traînent depuis une année. Des conduites d'assainissement bouchées au niveau de certaines cités comme à Filali. De mauvaises remises en état sont dans chaque coin de la ville. Mais que peut-on dire pour mettre un terme aux aventures incessantes de cette société qui dégrade de plus en plus l'environnement et à chaque intervention, sans stratégie ni étude. Du bricolage et pas un sens de la gestion menée par cette société qui, non seulement a rompu son contrat vis-à-vis des Constantinois pour garantir l'eau H24, portant préjudice à ses engagements, mais aussi à la société même. Les pluies qui se sont abattues sur la ville au courant des derniers jours ont mis à nu l'incompétence des responsables. Les défaillances sont multiples et les dégâts causés génèrent un coût pour les réhabilitations, d'où l'urgence de redresser la situation car le mal ne peut pas continuer sans pénalité. Le ministère des Ressources en eau est appelé à revoir les plans en la matière dans cette ville qui souffre et cela en assurant des inspections de fond.