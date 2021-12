Lorsqu'il a sollicité les suffrages des Algériens, le candidat Abdelmadjid Tebboune avait déjà annoncé la couleur. Il n'y avait pas dans son attitude un arrière- goût de «déjà-vu». Plusieurs fois wali et ministre, il a gardé de sa longue carrière, au plus près des préoccupations des citoyens, un accent populaire et une gestuelle spontanée. Il ne calcule pas forcément l'effet qu'ont ses propos sur l'auditoire. Mais cette posture ne relève pas d'une quelconque légèreté. Tebboune dit ce qu'il pense et pense véritablement ce qu'il dit. La différence, c'est que les oreilles des Algériens n'étaient pas habituées à ce que le président de la République insiste sur la nature du repas qu'on sert dans les cantines des écoles primaires.

Une «tendresse» très paternelle qui renvoie à une conviction profonde du président Tebboune. Celle que toute action publique doit avoir pour principal objectif, l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Et il faut bien l'admettre, cette préoccupation est une constante dans le discours et l'action du chef de l'Etat. Depuis son arrivée à la tête de l'Etat et le très symbolique documentaire diffusé, le jour de son investiture, le ton a, en effet, été donné sur la trajectoire que devait prendre le mandat présidentiel. Les toutes premières décisions ont concerné les Algériens d'en bas. La hausse du Snmg et la défiscalisation des petits salaires annonçaient clairement le penchant de Tebboune pour les «détails» que les autres «officiels» ont tendance à survoler.

Cela, en plus de la détermination dont il a fait preuve pour porter à bout de bras un très coûteux programme de réalisation de logements, au moment où son gouvernement raclait les fonds de tiroir pour boucler le budget. Tous les Algériens ont droit à un toit, disait-il, comme tous les enfants ont besoin de manger des repas chauds dans les cantines scolaires. La conjoncture financière difficile a justement marqué le profil de l'homme.

Appelé à arbitrer dans tous les secteurs, Tebboune n'a pas hésité la moindre seconde pour faire basculer la balance en faveur des plus fragiles parmi les Algériens. On l'aura clairement compris lorsqu'on s'aperçoit que 2 ans après son arrivée au pouvoir, les logements, dont la réalisation est à 100% algérienne, continuent d'être livrés au moment où les importations massives de véhicules relèvent toujours de l'impossible. Le style Tebboune est on ne peut plus facile à définir: tout pour les Algériens et rien de gratuit aux étrangers.

Confronté à la complexité de la gouvernance d'un pays aussi grand que l'Algérie, le président de la République n'est visiblement pas du genre à construire des scénarios invraisemblables ou à user d'une stratégie difficile d'accès aux communs des Algériens.

Au fur et à mesure des apparitions médiatiques, que ce soit à travers les entretiens qu'il accorde à la presse nationale où lors de conférences qu'il préside, les Algériens ont découvert un homme constant dans son attitude vis- à- vis du rôle qui est le sien et réaliste dans son propos. Il ne va pas par quatre chemins, il ne complexifie pas les sujets. Il dit les choses comme elles doivent être dites, pas comme une certaine classe voudrait les entendre.

Les Algériens qui suivent les sorties médiatiques du chef de l'Etat, et ils sont à chaque fois plusieurs millions, peuvent très aisément déceler le propre style de Tebboune dans sa manière de concevoir la gouvernance.

Appliqué à des questions autrement plus pointues, comme la nécessaire relance économique, la diplomatie ou encore la rigueur budgétaire et autres questions en rapport avec les libertés démocratiques, la méthode Tebboune met les acteurs devant leurs responsabilités et permet à l'opinion publique d'appréhender les enjeux, identifier les responsables et partant, se faire une idée du fonctionnement de leur République. Durant ces 2 ans de mandat, le président n'a pas hésité à rendre publics les dossiers mal engagés et promis d'aller au bout de ces affaires.

Aucune négligence n'est tolérée. Il y a là un indice sérieux qui amènerait les observateurs à penser que toutes les initiatives, les conférences, les Conseils des ministres n'ont rien de banal. Les Algériens finiront par tout savoir. La transparence est le credo de Tebboune et sa présidence se pratique à hauteur d'homme.