La prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles s’avère un élément efficace pour la sécurité et la santé des travailleurs. C’est la thématique de la journée portes ouvertes organisée, hier, à l’initiative de la Caisse nationale des assurances sociales (Cnas) d’Annaba.

La rencontre a traité de sujets d’actualité en rapport avec le quotidien des travailleurs, tous secteurs confondus. Abrité par le siège de la direction de la Cacobath (Caisse nationale des Congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (Cacobath), cette journée s’inscrit dans le cadre des actions portant explication et sensibilisation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Une occasion pour appeler la mise en place d’une politique de prévention à même de réduire les accidents du travail et préserver la santé des travailleurs.

Une journée focalisée sur « Zéro accident de travail ». C’est ainsi que les intervenants sont revenus sur la notion de santé et de sécurité en entreprise, de l’organisation de la prévention au sein de l’entreprise ainsi que des organes vitaux pour la sécurité et la santé des travailleurs et enfin de la prévention des risques professionnels. Dans leurs interventions, certains professionnels, de divers domaines, se sont accordés à dire que « seules une sécurité et une santé des travailleurs optimales pouvaient mettre un terme aux problèmes d’accidents de travail auxquels sont confrontés les travailleurs et les entreprises ».

Pour d’autres, les entreprises, ou unités, dépourvues de commission paritaire d’hygiène et sécurité (Cphs) sont considérées en transgression de la loi en vigueur.

Entre les uns et les autres, il y a ceux qui ont souligné l’inadéquation des textes de loi avec les nouvelles mutations. En somme, une législation dépassée nécessitant une révision et une réactualisation en adéquation avec l’évolution du monde du travail dans tous les secteurs qui enregistrent un nombre important d’accidents du travail, à l’instar de l’industrie, du bâtiment, et les travaux publics et de l’hydraulique (Btph). Aussi, les intervenants ont mis en avant la nécessité d’une prise en charge spécifique des malades chroniques plus exposés à un accident du travail. Au-delà des interventions, un débat fructueux a été ouvert aux différents assistants qui n’ont pas hésité à ouvrir toutes les parenthèses fermées sur ce sujet resté longtemps dans l’ombre des législateurs.