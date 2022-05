Parallèlement à une journée marquée par de nombreuses activités célébrant le 77ème anniversaire des massacres du 8 Mai 1945 à Sétif, Guelma et Kherrata, le Musée du moudjahid a fêté cette date phare de l'histoire de l'Algérie contemporaine par un riche programme qui a été couronné par la réalisation d'une fresque murale en hommage au premier Algérien mort sous les balles de l'armée coloniale, Bouzid Saâl.

Une fresque réalisée, selon le responsable du Musée régional du moudjahid de Tizi-Ouzou, par des artistes activant dans des ateliers au niveau de la Maison de la culture Mouloud-Mammeri de Tizi-Ouzou. Pour la circonstance, une grandiose cérémonie a été célébrée, en présence des représentants des pouvoirs publics, à leur tête le wali Djilali Doumi qui a d'ailleurs affirmé à cette occasion que «les massacres perpétrés ce jour-là par la France contre le peuple algérien sont un crime imprescriptible qui ne peut être ni effacé ni oublié». Une phrase qui en dit long sur l'importance accordée à l'histoire et à la mémoire, par les pouvoirs publics. Au niveau du collège d'enseignement moyen Mouloud-Feraoun, située dans la ville de Tizi-Ouzou, le wali, qui a assisté à un cours d'histoire sur ces massacres, donné aux élèves, a mis l'accent sur l'importance de perpétuer la mémoire en la transmettant aux jeunes générations. À rappeler, à cet effet, que le martyr Bouzid Saâl est le jeune qui portait le drapeau algérien au-devant des manifestants, le 8 Mai 1945, dans la ville de Sétif. Il sera ainsi, la première victime, tuée par balles, par l'armée française. Il est né à Zaïri, au nord de la wilaya de Sétif, le 9 janvier 1919. Il participait à cette manifestation en tant que membre des Scouts musulmans alvériens et surtout en tant qu'Algérien, comme ses frères, épris de justice et d'un ardent désir d'indépendance et d'une vie dans la dignité. Le jeune Bouzid s'est offert ainsi en martyr pour que les prochaines générations vivent dans la dignité, libérées du joug colonial. La fresque murale témoignera, ainsi, aux jeunes générations, de cet amour pour son pays au point de se sacrifier en martyr. Elle symbolisera aussi la fidélité des jeunes générations à leurs aînés qui ont combattu l'une des puissances mondiales de l'époque afin que vive l'Algérie, dignement.

La fresque murale, une oeuvre artistique réalisée par de jeunes peintres qui ont travaillé sur les couleurs et le fond pour donner vie à un ouvrage artistique exceptionnel. Une oeuvre qui montre le grand art de jeunes Algériens qui n'oublient pas que leurs ancêtres se sont dévoués en martyrs pour cette terre.

Enfin, il convient de noter que la célébration de cette date a été l'occasion pour de nombreux moudjahidine de la wilaya III historique pour rappeler que les massacres du 8 Mai 1945 ont été le tournant décisif qui a fini par convaincre de la nécessité de la lutte armée afin d'arracher l'indépendance.