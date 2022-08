Les services de la Gendarmerie nationale de Boumerdès ont mis en échec une tentative de migration clandestine par mer et arrêté 12 individus et 5 éléments appartenant à un réseau criminel spécialisé dans le trafic de migrants, a indiqué, hier, un communiqué du commandement de la Gendarmerie nationale. Cette opération intervient, selon la même source, «dans le cadre de la lutte contre les différents types de criminalité à travers le territoire de compétence du groupement territorial de la Gendarmerie nationale de Boumerdès», précisant que «des informations parvenues aux éléments de la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Boudouaou El-Bahri ont fait ressortir l’existence d’un groupe criminel spécialisé dans le trafic de migrants par mer et leur exposition au danger de mort, et la programmation d’une traversée clandestine à partir des plages de Boudouaou El-Bahri». «À cet effet, une brigade pédestre a été mobilisée, en coordination avec la section de sécurité et d’intervention, ce qui a permis l’arrestation de 12 individus, dont une femme et des étrangers», ajoute le document. «Après finalisation de l’enquête et des procédures juridiques, 5 éléments du réseau criminel ont été arrêtés, issus des wilayas d’Alger et de Boumerdès», selon le même communiqué. L’opération a également permis la saisie d’une embarcation de pêche (6,20 m), d’un moteur de type Yamaha (60 Ch), un montant de 1266000 centimes et 1280 euros, outre 285 litres de carburant (7 bidons), deux véhicules, une moto utilisée dans le transport et l’organisation des traversées clandestines, 15 téléphones portables et 3 valises. «Les individus arrêtés ont été présentés devant les juridictions concernées par le trafic illicite de migrants par mer».

