L'enfant prodige du Grand Sud algérien, Belkacem Habba vient de franchir le pas, vers un apport pratique et palpable au profit des enfants de son pays. «Numidia Institute Of Technology» est le nom d'un projet prometteur qui vient de voir le jour avec la création d'une université privée, spécialisée dans les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle. Agréée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, cette nouvelle université vient enrichir le paysage institutionnel privé de l'enseignement supérieur en Algérie. La nouvelle université «Numidia Institute of Technology» qui est située dans l'Algérois, plus particulièrement dans la commune de Rahmania, dispensera des études en nouvelles technologies, en l'occurrence une licence en sciences informatiques, entres autres. Selon les déclarations du porte-parole de l'US Embassy à Alger qui accompagnait Belkacem Habba lors d'une visite à cet établissement, l'enseignement au sein de cette nouvelle université vise à «intégrer la flexibilité du système éducatif américain et de l'adapter à la méthodologie d'éducation locale». Pour le fonctionnaire de l'ambassade américaine à Alger, «le programme de licence en informatique de l'institut Numidia est unique en Afrique du Nord en termes de qualité, de contenu et d'approche scientifique pour enseigner aux étudiants l'intelligence artificielle, la cybersécurité, les systèmes autonomes et Cloud-Computing». Dispensés, dans un premier temps, en français et en anglais durant les deux premières années du cursus de formation, les cours ne seront enseignés, en revanche, qu'en anglais seulement à partir de la troisième année de spécialisation, apprend-on. Ne peut pas intégrer l'université de Belkacem Habba qui veut. En effet, selon les critères annoncés, la sélection des futurs étudiants à cette nouvelle université ne se feront pas sur la base des notes obtenues au bac. Cela reste insuffisant aux yeux des responsables de cette université versée dans l'excellence. La nouvelle université de l'éminent chercheur algérien, Belkacem Habba n'est pas la seule à prodiguer un enseignement de qualité, avec des approches pédagogiques innovantes et nouvelles. Il existe dans le pays plusieurs nouvelles expériences qui sont le fruit de compétences algériennes d'outre-mer, où elles ont brillé et acquis une expertise considérable. Ayant regagné le pays pour dispenser leur savoir-faire, leurs compétences et leur visions ils ont décidé d'apporter leur contribution dans le processus de développement du pays, notamment à travers l'apport de l'enseignement technologique et scientifique. Il est vrai que les frais d'inscription à ces nouvelles universités privées varient entre 600 000 DA et 800 000 DA l'année, sont jugés quelque peu exorbitants par certains candidats et observateurs. Néanmoins, le chemin de l'excellence et de la réussite requièrent des prix à payer. L'État pourrait, à titre d'exemple, proposer des bourses d'études ou amortir les frais de certains étudiants déshérités, majors de promotions ou ayant démontré des aptitudes tout au long du cursus scolaire. Néanmoins, au-delà des aspects financiers et commerciaux qui, somme toute, doivent également compter dans l'équation générale de ces nouvelles universités, ce sont l'apprentissage et l'apport des nouvelles méthodes de l'enseignement qui focalisent l'attention. Le salut de l'université algérienne qui, faut-il le souligner, dispense globalement un enseignement de qualité, réside dans l'enrichissement des méthodologies de l'apprentissage et la dispense du savoir sur la base des nouvelles technologies. Repenser l'apprentissage, de manière globale, semble être le crédo de ces nouveaux artisans de l'enseignement technique, scientifique et technologique, à travers ces nouvelles universités privées.