Des vacances d'une famille composée de trois personnes ont viré au drame, à Oran après la chute d'un énorme rocher sur la plage d'Aïn Franine, relevant de la daïra de Bir El Djir. Cet incident survenu ce dimanche a fait deux victimes, déplore un communiqué rendu public par la Protection civile (PC). «L'accident a causé la mort d'un père de famille âgé de 48 ans et de son fils de 11 ans dont les corps sans vie ont été retirés des décombres et déposés par les éléments de la Protection civile à la morgue de l'Etablissement hospitalo-universitaire (EHU) 1er novembre 1954», a-t-on pu lire dans le document de la PC. L'accident a eu lieu peu avant 11heures, et les secouristes qui se sont aussitôt dépêchés sur les lieux ont réussi à secourir la mère, âgée de 38 ans. Cette dernière souffre de diverses blessures a été transférée aux urgences du même établissement. La Protection civile a déployé d'importants moyens matériels et humains au cours de cette intervention. Le document a fait état de la mobilisation de «8 engins d'intervention, 7 ambulances dont 2 médicalisées, une équipe spécialisée dans l'intervention dans des endroits difficiles et accidentés». Les services de secours ont appelé une équipe cynophile (un pompier et son chien) sur place pour la localisation des victimes. L'opération a été assurée par pas moins de 65 agents de divers rangs, a conclu la même source. La même journée a été également l'une des plus chargées des secouristes de Constantine, qui ont été appelés à intervenir suite à l'effondrement d'une habitation, dû à l'explosion de gaz naturel, à la circonscription administrative Ali-Mendjeli, dans la wilaya de Constantine. L'explosion a soufflé l'appartement en question, sis au 5 ème étage d'un immeuble. L'explosion a été tellement forte qu'elle a projeté une femme qui a été retrouvée, au jardin, au pied de l'immeuble. Le corps de la victime âgée de 33 ans a été extrait des décombres par les secouristes, qui faisaient état dans un premier bilan de deux personnes grièvement blessées dans le même accident. Les victimes sont âgées de 71, une femme et 72 ans probablement son mari. Les victimes ont été admises sous surveillance médicale au sein du service des urgences médicales de l'établissement public hospitalier Dr Abdelkader Bencharif de la même ville, a précisé le responsable de la cellule d'information et de la communication de la DPC par intérim le capitaine Samir Benharzallah. La forte explosion a occasionné, selon la PC, des dégâts considérables, en l'occurrence, l'effondrement total des murs de l'appartement soufflé, la destruction de l'ensemble du mobilier de la maison, ainsi que l'effondrement de trois murs d'un appartement sis en face de celui concerné par l'explosion avec détérioration du mobilier. La même explosion a causé des fissures dans les murs des étages inférieurs de l'immeuble, l'effondrement de deux murs d'un autre appartement d'un immeuble mitoyen, en plus de la destruction partielle de cinq véhicules, en stationnement. Des moyens humains et matériels nécessaires, ont été mobilisés dans le cadre de cette intervention. Notons enfin qu'une enquête a été aussitôt ouverte par les autorités compétentes pour déterminer les circonstances exactes de ce drame.