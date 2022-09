Deux charmantes visites ont conduit la représentante de la diplomatie américaine en Algérie, Elizabeth Moore Aubin, aux wilayas de Béjaïa et Jijel entre les 18 et 20 septembre en cours. Ces visites ont pour but, rapporte un communiqué de l'ambassade des Etats-Unis « de promouvoir le potentiel des relations commerciales entre les États-Unis et l'Algérie». Cela se passe alors qu'elle se trouvait à bord du destroyer de la marine américaine l'USS Farragut, où elle a relevé également «le solide partenariat bilatéral dans le domaine sécuritaire et découvrir la beauté de la côte-Est algérienne». Dans son communiqué l'ambassade américaine souligne que durant la journée du 20 septembre, «l'ambassadrice s'est entretenue avec le wali de Jijel, Ahmed Meguelati et a visité le destroyer lance-missiles de classe Arleigh Burke l'USS Farragut (DDG 99), qui a accosté au port commercial de Djen Djen». La visite de ce port qui se trouve au niveau du territoire administratif de la wilaya de Jijel a eu lieu, précise le même document, « le 18 septembre pour un exercice conjoint entre les plongeurs de la marine américaine et algérienne». Le communiqué a noté que «l'arrivée de l'USS Farragut en Algérie fait suite à une visite des coupeurs à réponse rapide de classe Sentinel l'USCGC Clarence Sutphin Jr. (WPC 1147) et l'USCGC John Scheuerman (WPC 1146) à Alger en juillet dernier». On relève également que ces visites, ainsi que la participation algérienne et américaine à l'exercice Phoenix Express 2022 au début de cette année, «illustrent le lien étroit entre les deux pays et leur engagement mutuel en faveur de la sécurité et du partenariat dans le domaine maritime dans la région». À Béjaïa, l'une des plus belles villes de l'Algérie «l'ambassadrice Aubin s'est entretenue avec le wali Kamel Eddine Karbouche, le président de la Chambre de commerce Samir Mammasse et le directeur de la Chambre de commerce Noureddine Arrache». Par la même occasion, a -t- on ajouté, «la diplomate a aussi rencontré des représentants d'entreprises privées et des entrepreneurs pour en savoir plus sur le potentiel commercial de la région». Sa visite au niveau de cette wilaya a été une opportunité pour « rencontrer des leaders de la société civile et visiter certains sites emblématiques de la ville, tel que cap Carbon». Ravie d'explorer une nouvelle région algérienne, la représentante diplomatique «a hâte de découvrir d'autres joyaux cachés à travers le pays», rapporte le même communiqué.