Depuis deux jours, les autorités de la wilaya, accompagnées d’élus locaux et de parlementaires ont sillonné une grande partie de la wilaya de Béjaïa, en présence des membres de la famille révolutionnaire et des citoyens.

Des visites ont été effectuées au pôle urbain d’Ighzer Ouzarif - commune d’Oued Ghir, pour la pose de la première pierre de nombreux projets d’équipements publics. Il s’agit de deux écoles primaires, d’un Collège d’enseignement moyen (CEM) base 6 au niveau de la cité des 16102 Logements, un lycée de 1000 places pédagogiques, une polyclinique à la cité LPL 6920. L’occasion a été également saisie pour la mise en service du gaz de ville pour 458 foyers extensibles à 900 au village Taourirt Larbaâ.

D’autre part, le chef de l’exécutif, le président de l’APW et les parlementaires ont écouté attentivement l’association des acquéreurs ADL et des habitants qui ont soulevé leurs besoins en moyens de transport et en équipements publics. Par ailleurs, un monument commémoratif et un cimetière des martyrs ont été inaugurés dans la commune de Kandira. À Barbacha, l’intérêt a été porté sur l’inauguration du stade municipal au village d’Ighil Nasale. Il a été également question de la mise en service du réseau d’alimentation en gaz naturel de 700 habitations de la commune d’Aït R’zine.

La même opération a été répétée à Timezrith où un investisseur agricole (ex-DAS Khoudja) a été raccordé au réseau d’électricité. 700 autres foyers de la commune de Chellata ont bénéficié, depuis hier, du gaz de ville.

À seddouk, le siège de la Conservation des forêts a été inauguré. Dans la même municipalité, le siège de l’unité de la Protection civile à rebaptisé à la mémoire de feu moudjahid Aït Khalifa Hanafi.

Les autorités de la wilaya ont également donné le coup d’envoi du championnat national de parapente dans la commune d’Aokas, avec plus de 80 participants. Ce tournoi s’achèvera, aujourd’hui. à Oued Ghir, la délégation de la wilaya a mis en service un projet d’alimentation en gaz naturel au profit des habitants de la cité des 458 Logements de la commune. Ce projet touchera plus tard plus de 900 logements.

Des dizaines de communes ont été visitées par les autorités de la wilaya, contraintes de se répartir en deux délégations, l’une conduite par le wali et l’autre par le secrétaire général de la wilaya. C’est dire les nombreuses actions effectuées, hier, dans un élan commémoratif qui a permis de se remémorer la révolution de Novembre 54 qui a été également au centre d’un colloque consacré, par l’université de Béjaïa au colonel Amira Bouâouina, dont l’intervention a été plus qu’émouvante.