Dans le cadre de la dynamique des efforts fournis par la sûreté de la wilaya de Constantine, dans la lutte contre le trafic de drogue, la BRI, agissant sur la base de renseignement a réussi à mettre fin aux activités d’un dealer, faisant partie d’un réseau de trafic de psychotropes. Le mis en cause âgé de 30 ans a été traduit par-devant la justice. Dans un communiqué transmis à notre rédaction, le sûreté de la wilaya souligne que selon des renseignements vérifiés, le mis en cause était sur le point d’introduire une importante quantité de psychotropes à Constantine à bord d’un véhicule depuis une wilaya du sud de l’Algérie sans la citer. Sur la base de ces renseignements et après avoir identifié le véhicule, la BRI qui a pris en charge cette affaire a dressé un guet-apens au mis en cause qui sera arrêté dans un barrage. La fouille a permis la découverte de 5625 capsules de Brégabaline de fabrication étrangère, bien dissimulées dans les portes en plus d’une somme d’argent. Le mis en cause a été conduit au centre de police pour interrogatoire et a été accusé de possession et commercialisation illicite de psychotropes, adhésion à un réseau de trafic de drogue et atteinte à la santé publique. Après les procédures, un dossier pénal a été constitué et le mis en cause traduit par-devant la justice. Par ailleurs et dans le même contexte, les services de police ont procédé à l’arrestation, deux jours avant de deux repris de justice qui s’adonnent également au même trafic. Les deux inculpés âgés de 24 et 35 ans ont été arrêtés au niveau de la commune d’Aïn Abid en possession de psychotropes dans l’intention de les vendre. Ils seront également traduit par-devant la justice.