Depuis quelques jours, la priorité est donnée aux préparatifs de la rentrée scolaire 2021-2022, dans la wilaya de Tizi Ouzou.

Le paquet a été particulièrement mis pour permettre aux régions affectées par les incendies ravageurs du mois d'août dernier, d'être fin prêtes pour permettre aux élèves de renouer avec les bancs des écoles dès mardi prochain.

En outre, le wali, le directeur de l'éducation et les membres de l'Assemblée populaire de wilaya se sont également penchés sur les dernières retouches à apporter aux préparatifs de la rentrée scolaire.

Hier, Djilali Doumi, wali de Tizi Ouzou, a présidé une cérémonie de distribution de bus scolaires au profit des établissements de nombreuses communes comme Larbaâ Nath Irathen, Ait Chafa, Aït Yahia Moussa, Abi Youcef, Ath Zmenzer et Ouaguenoun. Il faut souligner que, cette année, l'accent est mis sur les localités touchées par les derniers incendies.

Un élan de solidarité extraordinaire a été mis en branle depuis plusieurs jours, par plusieurs acteurs de la société civile et par l'état, afin d'aider les enfants des communes ayant subi le plus de dégâts, suite aux incendies en question. Il a été procédé à la collecte de centaines de trousseaux scolaires qui seront distribués gratuitement à tous les enfants scolarisés des régions concernées.

Des listes d'élèves des trois paliers ont été établies et mises à la disposition des collectifs de bénévoles qui s'occupent de cette action.

Il faut préciser, en outre, que la majorité de la quarantaine d'établissements scolaires ayant subi des dommages, suite aux incendies de forêt du 9 août dernier, a été réhabilité en un temps record grâce aux efforts de toutes les parties concernées par cette opération.

Toutefois, Ahmed Lalaoui, directeur de l'éducation a reconnu que cette année, le secteur butera sur le sérieux et crucial problème de pénurie d'eau qui bat son plein depuis des semaines dans les quatre coins de la wilaya.

De son côté, l'Assemblée populaire de wilaya a dégagé la somme de 9 milliards de centimes pour la prise en charge d'une partie des frais inhérents à la rentrée scolaire au profit des régions touchées par les incendies.

Dans le même secteur, une cérémonie grandiose a eu lieu, hier, au Théâtre régional, Kateb-Yacine, de Tizi Ouzou au cours de laquelle ont été honorés les meilleurs lauréats à l'examen de passage au cycle moyen (5e). La cérémonie a été présidée par le wali, Djilali Doumi, en présence de Ahmed Lalaoui et de plusieurs autres responsables locaux. Au total, 132 élèves ont été récompensés, hier. Il s'agit des élèves ayant obtenu une moyenne de 10 sur 10 à l'examen de 5e.

Les établissements scolaires ayant obtenu un taux de réussite de 100% ont également été récompensés, lors de la même cérémonie. Une rencontre similaire est programmée pour aujourd'hui, afin de récompenser les meilleurs lauréats des examens du BEM et du baccalauréat.