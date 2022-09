La commission d'évaluation des villages participant au concours Rabah Aïssat du village le plus propre de la wilaya de Tizi Ouzou est déjà à pied d'oeuvre, selon un communiqué de l'Assemblée populaire de wilaya, organisatrice de l'événement. Cette dernière a fait savoir que les membres des divers jurys chargés de ce travail ont entamé leur périple à travers les localités qui concourent cette année à ce trophée. Une épreuve qui aura pour arrivée, comme à l'accoutumée, le mois d'octobre de chaque année. À noter que cette 10e édition se déroule alors que les villages connaissent une véritable effervescence pour l'environnement et la protection des écosystèmes. En fait, le concours Rabah Aïssat connaît un véritable succès depuis son lancement.

L'année dernière, la palme est revenue au village Azra. Situé dans la commune de Tigzirt, ce dernier recèle des trésors archéologiques et autres sites outre le travail colossal réalisé par les villageois au bénéfice de leur cadre de vie immédiat, au village. D'ailleurs, depuis son intronisation au rang de plus beau village de la wilaya, Azra a reçu la visite de dizaines de milliers d'Algériens venus des quatre coins du pays et d'ambassadeurs de nombreux pays accrédités en Algérie.

Actuellement, la compétition bat son plein. Au sein des villages participants, les comités et les associations s'activent pour se hisser à ce rang de plus beau village de la wilaya. Un travail colossal les attend d'ailleurs, car les critères de sélection sont vraiment rigoureux et multidimensionnels.

Afin d'accéder à ce rang, le village doit remplir de nombreuses conditions, notamment sur les plans environnemental, sociologique et surtout organisationnel. Une belle place de village, de jolies et propres ruelles, et de superbes infrastructures. Somme toute, le village doit être parfait en matière de cadre de vie des citoyens. Toutefois, parallèlement à ces critères rigoureux, beaucoup estiment qu'il est à présent temps que le concours intervienne afin de protéger le cachet architectural de la région. Les organisateurs de ce challenge sont appelés, ajoutent ces derniers, à participer à protéger les villages contre l'invasion des architectures étrangères. Actuellement, dans les villages, s'élèvent des maisons aux plans venant de tous les continents. Il y a même des gens qui construisent selon des plans chinois. Cette anarchie ambiante cause des dégâts considrables à l'architecture locale. Aussi, préconisent-ils que l'APW, organisatrice du concours, devrait inclure des critères d'authenticité architecturale dans la liste des conditions de participation et aussi dans le barème de notation du jury.

Une mission qui donnera tout son sens à ce concours. Sinon à quoi servirait-il?