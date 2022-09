Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a adressé un message de condoléances à la famille de la comédienne, la regrettée Farida Saboundji, décédée samedi à l'âge de 92 ans. « C'est avec une grande affliction et tristesse que j'ai appris la nouvelle de la disparition de la défunte Farida Saboundji », lit-on dans le message de condoléances du Président Tebboune. « En cette douloureuse circonstance, nous faisons nos adieux à un nom célèbre parmi les grands comédiens algériens. La défunte a gagné, avec une élite de comédiens, l'estime et le respect du public, à travers les œuvres théâtrales et cinématographiques de haute facture qu'elle a interprétées, s'érigeant ainsi en exemple pour des générations de comédiens », souligne le président de la République. « Tout en se résignant à la volonté d'Allah, je tiens à adresser à la famille de la défunte, ainsi qu'à la famille artistique et culturelle, mes sincères condoléances et mes profonds sentiments de compassion et de sympathie, priant Allah, Tout-Puissant, d'entourer la défunte de Sa sainte miséricorde et de l'accueillir en Son vaste paradis et de prêter aux siens patience et réconfort. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons », a-t-il conclu son message.