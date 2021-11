À l'issue du gel du compte bancaire du complexe Sider El Hadjar, par la Sonelgaz, en raison d'un cumul de créances de plus de 2 milliards de dinars, le directoire de l'entreprise brise le silence et explique la situation, pour apaiser la tension des sidérurgistes. La décision du gel du compte bancaire du complexe El Hadjar a provoqué un tollé au sein de la masse ouvrière. Une situation ayant donné lieu à un mouvement de contestation organisé, jeudi au complexe. Ont pris part à cette action, le partenaire social, le comité de participation et des milliers de métallurgistes, qui ont dénoncé la démarche de la Sonelgaz. Cette décision impactera inévitablement le fonctionnement et la production dans le complexe, qui ne pourra pas s'approvisionner en matière première nécessaire au fonctionnement des différents ateliers, encore moins assurer les salaires des travailleurs. Au-delà de cela, s'ajoutent les pertes pouvant être occasionnées, dans le cas où la solution à l'amiable n'aboutira pas. En ce sens, on apprend, de source syndicale, que les membres du bureau syndical et du conseil de participation ont tenu une réunion élargie et décisive, afin de trouver la solution idoine pour dénouer cette crise. Selon certaines indiscrétions, le retard dans le versement des fonds de l'investissement par la tutelle, serait à l'origine du cumul des dettes de la consommation d'énergie. Pour leur part, la direction générale et le conseil de participation du complexe Sider, ont, le même jour, apporté des précisions sur la situation prévalant au sein du complexe. Lotfi Kamal Manaâ et El Arbi Hacène, respectivement DG et président du CP de Sider, ont résumé les conditions comme étant difficiles, mais pas catastrophiques «Notre confiance et notre espoir sont grands pour sortir de cette crise transitoire...» a rapporté la direction de Sider El Hadjar, tout en assurant que tous les ateliers fonctionnent et chacun doit faire de gros efforts pour relever le défi, le directoire du complexe Sider, n'a pas omis de rappeler aux métallurgistes que, malgré les difficultés, l'institution a récemment réussi à se prendre en charge et a pu garantir le processus de production, les matières premières nécessaires, les pièces détachées et les salaires des travailleurs, en réglant certaines dettes. S'agissant du problème du gel du compte bancaire par la Sonelgaz, les dirigeants de Sider ont fait savoir qu'il a été résolu, et que les créances représentent 10% du total des dettes de l'entreprise. Dans ce sens, on apprend, de source interne au complexe, que le département de l'industrie et des mines a aussitôt été informé du gel du compte de Sider, par la Sonelgaz. Les pourparlers et les négociations engagées par la tutelle, ont permis de trouver comment aplanir le différend. Des négociations sanctionnées par le dégel du compte bancaire de Sider et un accord pour l'échelonnement de la dette. Pour recouvrer ses créan,ces, le groupe Sonelgaz a dû recourir à la justice qui lui a donné raison. Sur la base de la décision de celle-ci, la Sonelgaz a procédé au gel du compte bancaire du complexe Sider El Hadjar.