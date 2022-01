La Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (Sonatrach) a révélé qu' «aucune quantité de carburant (essence et diesel) n'a été importée durant l'année 2021» Selon un bilan des réalisations rendu public sur sa page facebook, le groupe Sonatrach a souligné que les importations de dérivés de pétrole ont diminué du manière significative. Le document note «une baisse de 70% des quantités importées» que sont «passées de 859000 tonnes, en 2020, à 255000 tonnes en 2021». Ce qui confirme les récentes déclarations du vice-président, responsable de la stratégie, de la planification et de l'économie à la Sonatrach, Rachid Zerdani, qui avait fait savoir, au début du mois de janvier écoulé, que l'entreprise «n'avait importé ni les essences ni le gasoil depuis août 2020, donc pas d'importation de carburants pour 2021».En somme, une économie de 1,5 milliard de dollars. En contrepartie, Sonatrach annonce une augmentation de 5% de sa production en hydrocarbures. Celle-ci est passée de 175,9 millions de tonnes équivalent pétrole (TEP) en 2020 à 185,2 millions de TEP en 2021, soit une hausse de 9,3 millions de TEP. Largement de quoi répondre aux besoins du marché national et honorer ses engagements envers ses partenaires. D'autant que le niveau de production des raffineries s'est stabilisé à 27,9 millions de tonnes en 2021, contre 27,8 millions de tonnes en 2020. Ce qui a permis à Sonatarch d'augmenter ses exportations de 18% en 2021, par rapport à 2020, passant ainsi de 80,7 millions de tonnes de pétrole fin 2020 à 95 millions de tonnes de pétrole en 2021. Tandis que la production de gaz naturel liquéfié a connu «un développement remarquable» de 14% en 2021, atteignant un niveau de 26,3 millions de mètres cubes, contre 23,1 en 2020, note le communiqué de Sonatrach qui ajoute que le groupe a pu couvrir les besoins du marché national qui on atteint 64 millions de tonnes de pétrole en 2021, soit une augmentation de 9% par rapport à 2020. Pour rappel, Sonatrach a clôturé l'année 2021 avec un chiffre d'affaires de près de 35 milliards de dollars de chiffre d'affaires à l'export, contre 20 milliards de dollars en 2020, et ce, en dépit d'une conjoncture difficile induite par les effets de la crise sanitaire courant 2019 et 2020. À la lumière des chiffres communiqués, il s'avère que la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (Sonatrach) a clôturé l'année 2021 en apothéose, avec une augmentation de 5% dans sa production des hydrocarbures. Des chiffres positifs et encourageants.