Dans une action de réflexion, Saïda Neghza, présidente de la Confédération générale des entreprises algériennes, (Cgea) a livré des pistes de travail pour un nouveau souffle économique. L'Algérie se dote d'une stratégie économique globale pour les années à venir avec l'ambition de renouveler en profondeur son action économique régionale. Cette stratégie s'inscrit dans la continuité des transformations initiées par le président de la République. Une stratégie qui se base sur des initiatives d'excellence par la mise en oeuvre de grands projets d'infrastructure et l'industrialisation. «L'Algérie possède de nombreux atouts qu'elle doit exploiter avec efficience », note de prime abord la présidente de la Cgea. Ainsi, le pays tire également profit d'une excellente position géographique aux portes de l'Afrique et de l'Europe. Elle dispose d'infrastructures performantes, d'un marché et d'un parc d'entreprises attractifs. «De plus, son potentiel d'innovation est exceptionnel puisqu'elle représente une grande partie de la population des effectifs universitaires nationaux et 39,3% des dépenses intérieures pour la recherche et développement», notre encore Saïda Neghza soulignant que le pays possède aussi des «territoires dynamiques, à l'image des plates-formes aéroportuaires et maritimes, du quartier d'affaires et de l'innovation universitaire». Par ailleurs, il est clair que le potentiel de la région est largement sous-exploité: le premier signe en est le départ de celles et ceux qui pourraient être les fers de lance de notre pays de demain: investisseurs, talents, jeunes diplômés, entrepreneurs ou actifs qualifiés. C'est pour cette raison que sous les instructions du président de la République, «notre capacité régionale à capitaliser sur ses atouts et à retenir ses talents a directement pesé, en collaboration avec les ministres concernés».

Un défi central

Face à ces défis, cette stratégie se propose de prendre des mesures de transformation en cours. Un des défis centraux est de booster l'emploi industriel. La clustérisatiion géographique des entreprises industrielles avec les universités, les laboratoires, les start up par un financement actif destiné a la jeunesse sera décisive pour les faire bénéficier à plein de l'écosystème d'innovation de toutes les régions d'Algérie. Il faudra aussi résoudre les difficultés d'embauche dans certains secteurs en adaptant les formations aux besoins professionnels, en travaillant sur l'image d'un certain nombre de débouchés et sur les parcours scolaires et professionnels, et en développant l'apprentissage. En ce qui concerne l'attractivité, la stratégie régionale sera sous-tendue par un accompagnement beaucoup plus fort des territoires pour aider à développer leurs projets, trouver des financements, notamment régionaux et privés, et coordonner les initiatives économiques là où le besoin s'en fera sentir. À l'échelle régionale, il s'agit de tirer le meilleur de chaque territoire et de porter une voix unifiée au niveau national, solide et légitime car appuyée sur une réelle connaissance des territoires et des projets. L'attractivité s'appuiera bien entendu sur les grands projets d'infrastructure, notamment de transports, d'éducation (enseignement en langues étrangères notamment), d'énergie et de télécommunications, avec l'ambition d'une région intégralement couverte en très haut débit à l'horizon 2023-2024.

L'amélioration de la qualité de vie et l'endiguement des migrations hors de la région passera aussi par la revitalisation de communes périphériques, sans remettre en cause le développement des wilayas centrales qui sont naturellement le moteur du développement régional.

La Cgea offre une visibilité

Une stratégie collective ambitieuse, portée par l'innovation dans l'action publique, pour libérer et encourager l'exceptionnel potentiel de croissance, d'emplois et d'innovation. L'Algérie doit devenir un grand ensemblier qui n'annihile pas les initiatives individuelles, mais qui leur donne les moyens de s'épanouir et les met en valeur, que ce soit au travers de portails numériques ou d'outils qui permettront de donner de la visibilité aux meilleures initiatives, de passage de marchés publics, d'octroi d'aides financières ou d'accompagnement des projets. Engagée pour soutenir la démarche du président Tebboune, la Cgea se positionne comme un acteur prêt à piloter les politiques structurantes comme les initiatives des acteurs institutionnels. Elle associera également de manière étroite les acteurs économiques à la mise en oeuvre de la stratégie économique régionale, à l'image du Conseil d'attractivité à l'emploi placé auprès des ministères concernés. Des instances de concertation pourront ainsi être constituées à l'échelle régionale sur des sujets bien identifiés, de manière souple et en fonction des besoins, pour associer les acteurs économiques aux prises de décision et au suivi de l'action. La capacité propre d'analyse économique des wilayas et des communes et les systèmes d'information économique régionaux seront également renforcés. La Cgea reste ouverte pour la diffusion et l'adaptation des technologies innovantes pour moderniser les services, etc. C'est forts de ces objectifs que les walis s'engagent dans cette stratégie ambitieuse et partagée pour la croissance, l'emploi et l'innovation avec tous nos partenaires, à savoir l'État, les villes et villages, les intercommunalités, les conseils départementaux, et plus généralement l'ensemble des acteurs publics et privés. L'ambition de cette stratégie régionale est de libérer et d'encourager l'exceptionnel potentiel de croissance, d'emplois et d'innovation qui existe dans notre pays pour en faire la première région d'Afrique. C'est la voie qui est proposée par notre président et par nous même pour permettre l'intégration sociale des populations exclues, l'égalité entre les hommes et les femmes, la résorption des déséquilibres sociaux et des écarts entre le coeur d'agglomération et ses périphéries, à la fois sur le plan des transports, du logement, de la santé et de la sécurité. C'est en un mot l'ambition d'une «smart région» dynamique, termine Saïda Neghza avec un sourire.