Le secrétaire général de l'Alliance nationale républicaine ANR, Belkacem Sahli, salue la démarche de rassemblement initiée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. S'exprimant lors d'une conférence des cadres de son parti, il a, en effet, estimé que la démarche initiée par le chef de l'Etat est à même de «renforcer le front interne et sa cohésion», et de «booster le développement économique». Profondément attaché aux valeurs républicaines, Sahli est ainsi convaincu que l'initiative du Président vise à rassembler «toutes les forces nationales en vue de faire face aux défis actuels» et réaffirme de plus belle, la disponibilité de sa formation politique à contribuer à l'aboutissement de cette démarche en «soumettant les propositions nécessaires à cet effet». Sahli a déjà appelé à poursuivre les efforts d'apaisement, à renforcer le front interne et à se rallier autour des institutions légitimes, particulièrement l'Armée nationale populaire ANP. Il annonce dans le sillage de sa dernière déclaration d'importants changements pour son parti. Il s'agit, en l'occurrence, laisse entendre Sahli, de se pencher sur les affaires internes du parti, avec en perspective la tenue, durant le troisième trimestre de l'année en cours, du 6e congrès de l'ANR, dans le but de renouveler sa direction et de mettre à jour son programme, considérant que ce congrès sera «une occasion pour attirer les jeunes compétences».

En somme, Sahli veut du sang neuf pour son parti en prévision des prochaines échéances politiques. Il sera question, lors du prochain congrès, de «redresser» le parti, affirme-t-il par ailleurs, en signalant une volonté d'être à l'heure des tout prochains rendez-vous politiques. Notons que cette déclaration de Sahli a lieu alors que le président de la République installe, le Conseil supérieur de la jeunesse. Un événement politique de choix,qualifie-t-on. Surtout que ce Conseil vient consacrer le changement et servira d'instrument décisif pour influer sur le cours des événements politiques et tracer des programmes qui permettront à la jeunesse de s'exprimer sur les questions cruciales de l'Etat et de la société. Sahli semble de la sorte saisir une occasion unique pour faire le plein en «sang neuf» et offrir une tribune, en l'occurrence son parti, aux jeunes loups de la politique, mus par leur seul attachement à l'Etat-nation. Le SG de l'ANR a, d'ailleurs, déjà eu, à inviter, à maintes reprises, les patriotes et les loyaux au sein du Hirak populaire à interagir positivement avec la main tendue par le président Tebboune, en oeuvrant à faire du Hirak, au lieu d'une force de refus dans la rue, une force de participation et de contribution à la prise de décision avec les institutions élues. Cet appel était lancé, également, à l'issue d'une précédente rencontre avec le président Tebboune, qu'il avait assuré de son soutien dans la démarche de réforme.

L'ANR souligne, finalement, son appui, plein et entier, à l'idéal de La «nouvelle Algérie» qui tend les bras aux jeunes «pour ouvrir une nouvelle page». Cet élan de soutien à la démarche du Président est évident, surtout que l'initiative du chef de l'Etat est à quelques encablures du 5 Juillet, date célébrant, cette année, le soixantenaire de l'indépendance.