Laissé en délibéré, le verdict du procès des frères Benhamadi, propriétaires du groupe Condor est tombé hier. Ils sont poursuivis, avec 40 cadres pour plusieurs délits, dont dilapidation de deniers publics, incitation d'agents publics à exploiter leur influence pour l'obtention d'indus avantages et financement occulte de partis politiques. Le pôle pénal économique et financier près le tribunal de Sidi M'hamed a prononcé des peines allant de 2 à 3 ans de prison ferme contre les propriétaires du groupe Condor et l'acquittement en faveur d'anciens cadres de l'opérateur de téléphonie mobile Mobilis.

Le tribunal a prononcé une peine de 5 ans de prison, dont 2 avec sursis, à l'encontre du responsable de «Travocovia», Omar Benhamadi, assortie d'une amende d'un million de dinars. Ce dernier est poursuivi pour «conclusion de marchés illégaux et obtention d'indus avantages». Poursuivis pour les mêmes chefs d'accusation, le gérant de la société «Altrapco», une autre filiale du groupe, Abderrahmane Benhamadi a écopé d'une peine de 4 ans de prison, dont 2 avec sursis assortie d'une amende d'1 million de dinars, tandis que le gérant d'«Altrapaco», Smaïl Benhamadi, a été condamné à une peine de 2 ans de prison ferme, assortie d'une amende d'1 million de dinars. Les sociétés «Travocovia» et «GB pharma», chargées respectivement de la réalisation d'un centre pour brûlés, dans la wilaya de Skikda, un projet de réalisation d'une usine pharmaceutique dans la nouvelle ville de Sidi Abdallah, qui n'a pas vu le jour jusqu'à présent, doivent s'acquitter, chacune, d'une amende de 4 millions de dinars et verser in solidum un montant de 10 000 dinars au Trésor public.

Saâd Damma et Ahmed Choudar, anciens directeurs de Mobilis et Mohamed Salah Daas, ancien responsable au sein du même opérateur (de téléphonie mobile) ont été acquittés. L'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, poursuivi dans cette affaire, en sa qualité de secrétaire général de la wilaya d'Alger au moment des faits, a également été acquitté. Pour le reste des accusés dont des responsables des directions des transports, certains ont écopé d'une peine d'une année de prison ferme assortie d'une amende d'1 million de dinars et d'autres ont été acquittés.

Le procureur de la République avait requis 10 ans de prison ferme et une amende de 8 millions de dinars à l'encontre de Omar Benhamadi, et 8 ans de prison ferme et la même amende à l'encontre de son frère, Abderrahmane, 7 ans de prison ferme et 8 millions dinars ont été requis contre Smaïl Benhamadi, tandis qu'une peine de 6 ans de prison ferme et 8 millions dinars a été requise contre Fayçal, Hocine et Abdelhamid Benhamadi.

Outre le dossier de «GB Pharma», l'usine qui devait être construite dans la nouvelle ville de Sidi Abdallah, à Zéralda (ouest d'Alger), les accusés sont poursuivis dans une autre affaire qui concerne la passation de marchés avec l'opérateur public de téléphonie mobile, Mobilis, pour l'acquisition de téléphones portables et de tablettes auprès du groupe Condor, ainsi que dans le dossier de la société Altrapaco», chargée de la réalisation d'une gare routière dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj.

Concernant ce dernier dossier, cinq directeurs des transports dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj, durant la période de réalisation de la gare (2011-2019) ont été auditionnés dans ce dossier concernant la prorogation du contrat avec l'entreprise, malgré le dépassement des délais de livraison.