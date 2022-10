L’huile de table est l' objet de toutes les convoitises. Après la prise d’hier à Djelfa, les services des Douanes viennent de saisir une nouvelle quantité de ce produit de large consommation. « 2800 unités de 5 litres d'huile de table destinées à la contrebande ont ainsi été saisies à Bordj Badji Mokhtar », a indiqué, aujourd’hui, un communiqué de la direction générale des Douanes (DGD). Au total, il s'agit de prés de 6000 bouteilles saises en moins de 24h. Les agents de la brigade polyvalente des Douanes de Bordj Badji Mokhtar relevant territorialement de l'inspection divisionnaire de la wilaya d'Adrar (direction régionale de Béchar), ont saisi, en coordination avec les éléments de l'Armée nationale populaire (APN), 2800 unités de 5 litres d'huile de table chargées à bord d'un camion, précise la même source. Intervenant dans le cadre des efforts incessants consentis par les services des douanes en vue de protéger l'économie nationale et lutter contre la contrebande des produits subventionnés, l'opération vient consacrer les démarches des pouvoirs publics pour préserver la stabilité du marché interne et leur attachement à assurer un approvisionnement constant et régulier du citoyen en produits de consommation, conclut le document.