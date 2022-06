Le département de biochimie près l'Etablissementnt hospitalier universitaire 1er Novembre 1954 d'Oran, organise, aujourd'hui, une Journée médicale nationale réunissant des médecins, des biochimistes, des biologistes, des néphrologues et des spécialistes en gastroentérologie et en chirurgie hépatique, ainsi que des spécialistes en hématologie et en chirurgie dentaire. L'objectif est de discuter du rôle de la biochimie dans les greffes de moelle épinière et de cellules souches, les greffes de reins et de foie. «L'un des objectifs de ce forum est de souligner les réalisations de l'Établissement hospitalier universitaire dans le domaine de la transplantation rénale», a-t-on appris. Le forum vise également à mettre en évidence la position du département de biochimie dans la communauté hospitalière compte tenu de sa disponibilité en plus des possibilités et de moyens modernes que dispense cet hôpital mis en place en 2003 dans le cadre de la révision de la carte sanitaire de la wilaya d'Oran, visant essentiellement la réalisation d'un hôpital devant prodiguer des soins de haut niveau conformes aux normes appliquées par les hôpitaux de renom, dans l'ensemble des spécialisations. Hautement spécialisé dans la greffe, l'Etablissement hospitalièr universitaire 1er Novembre 1954 effectue entre six à huit greffes de reins par mois, en plus de la greffe de moelle épinière. «C'est le seul et unique hôpital au niveau régional spécialisé dans ce domaine», a indiqué la directrice du service communication près l'EHU, Hayet Missoum.