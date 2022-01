Le nombre de contaminations augmente chaque jour. En dépit de cette hausse inquiétante, les habitants de la wilaya d’Annaba font fi du respect des mesures de protection. Une indifférence totale. La mise en place d’un arsenal de moyens destiné à contenir la propagation des contaminations et éviter ainsi les hospitalisations et les décès, peine à trouver l’élan d’adhésion escompté. En témoigne les incessants rassemblements dans les magasins, les espaces de commerces, les cafés et les restaurants ainsi que les fast-foods. Le pire est le phénomène des cours particuliers qui bat son plein à Annaba. Alors que le gouvernement a décidé la fermeture des établissements scolaires pour tenter d’endiguer la pandémie au sein de la communauté scolaire, les parents d’élèves ainsi que certains enseignants, persistent dans cette activité déjà illicite par rapport au système d’éducation. Des classes de cours, des garages et pièces d’appartements font office de classes pour les cours de soutien tous cycles et matières confondus. Une infraction flagrante aux mesures en vigueur. Cette inconscience parentale et citoyenne dénoncée, pourtant, par bon nombre de personnes apostrophés sur cet état de fait. Les uns estiment que « ces comportements mettent en danger la sécurité et la santé publique». Les autres, dénoncent «l’incivisme et l’indifférence à l’égard des efforts du gouvernement qui, à travers la fermeture des écoles et des universités, tente de briser la chaîne des contaminations de la Covid-19 et ses variants, en milieu éducatif». Entre les uns et les autres, l’inquiétude est immense. La crainte d’un reconfinement est perceptible au sein des populations. Au-delà, les professionnels de la santé appréhendent le pic de cette quatrième vague. Même si tous les hôpitaux sont prêts pour faire face à une éventuelle augmentation des cas de contaminations. Selon certains professionnels de la santé, le faible engouement populaire pour la vaccination est le premier facteur dans la dégradation de la situation sanitaire. Pour l’occasion, un appel à la vaccination massive a été lancé par les professionnels de la santé de la wilaya d’Annaba. «Au rythme de la situation, les hôpitaux seront submergés et nous redoutons les retombées de cette vague avant même le pic», ont alerté certains médecins et paramédicaux. Ces derniers n’écartent pas une augmentation du nombre de patients avec des formes graves, dont la majorité nécessite de l’oxygène en grande quantité. Pour mieux s’informer sur l’état de la situation sanitaire, nous avons tenté de prendre attache avec la direction de la santé publique (DSP) d’Annaba, en vain. Néanmoins, sous réserves, les propos de professionnels de la santé en disent long sur l’évolution de la pandémie à Annaba. Un constat qui s’assimile à un avertissement sur la propagation du virus, qui va entraîner, nous dit-on «une exacerbation de la crise sanitaire», dont l’impact affectera inévitablement les populations, notamment les personnes les plus vulnérables, particulièrement les personnes non encore vaccinées.