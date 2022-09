Inspiration pour la maison intelligente et le bitume à froid à Constantine, c'est ce qu'on peut retenir du Salon national de l'habitat, de l'immobilier et du décor, dont le coup d'envoi a été donné mardi. L'offre impressionnante de ce salon, premier du genre à Constantine, a suscité la curiosité et l'enthousiasme des visiteurs venus en force découvrir toutes les nouveautés en milieu d'habitat. Cette 1ère édition, qui a eu lieu au Palais de la culture Malek Haddad, a été organisée par Media Smart, une entreprise gérée par Mohamed Seïf Eddine Salhi. Ce dernier a fait savoir que «ce salon constitue une opportunité pour les visiteurs intéressés par l'achat de terrains, la construction, la rénovation ou la décoration et propose au public intéressé des solutions technologiques, des moyens et des outils modernes pour les problématiques contemporaines, prenant en considération tous les volets actuels». Etaient présents à cette manifestation, les agences immobilières, les sociétés de production de matériaux de décor et les start-up spécialisées dans les technologies modernes. Le public a exprimé un grand intérêt notamment en ce qui concerne les nouvelles technologies qui interviennent pour plus de confort et de sécurité. À titre l'exemple, on note «le bitume à froid», contrairement au bitume conventionnel applicable uniquement à chaud, qui est un produit pionnier en Afrique, inventé par les chercheurs algériens de cette entreprise. «Il peut être exploité, sans avoir à l'exposer à la chaleur, par les professionnels ou les particuliers pour réparer les trous des chaussées, les nids de poule, faire la finition de trottoirs ou d'allées carrossables et effectuer la maintenance de la voirie», a-t-on expliqué. Concernant l'idée de «la maison intelligente», le concept intervient pour l'installation de tout un réseau informatique au sein d'une maison ou une infrastructure et «le paramétrer de manière à contrôler, à distance, via des commandes d'une application mobile connectée à Internet, et de soumettre les outils de contrôle manuel (interrupteur électrique, vanne d'eau ou de gaz, manivelle de volets, portes de garages) à un pilotage téléguidé ou programmé», a-t- on indiqué dans ce sens. Le Salon national de l'habitat, de l'immobilier et de la décoration, qui sera clôturé aujourd'hui, prévoit des conférences sur «la maîtrise de l'énergie», «la transition écologique», «le reverse-engineering», «les modes de financement de projets», «la finance islamique» et «l'hypothèque». Qualifié de véritable source d'inspiration, le salon HID a eu à proposer aux visiteurs d'acheter un terrain, construire ou rénover une maison, redécorer son salon, changer sa chaudière, ou isoler son grenier, ou encore prévoir une piscine pour l'été prochain ou végétaliser son terrain. En un mot, c'est une pertinence qui permet de faciliter l'investissement et d'acquérir des équipements. Sur le plan professionnel, ce salon a été l'occasion pour des rencontres entre jeunes promoteurs, détenteurs de projets, la découverte, notamment des tendances et du savoir-faire locaux, de bénéficier de conseils et d'idées.