C'est le branle-bas de combat. La wilaya d'Oran se prépare activement à faire face à une 4e vague de la Covid-19. Tous les moyens nécessaires liés à la lutte contre la pandémie sont mis en place. Le responsable de la communication auprès de la direction de la santé de la wilaya d'Oran, le docteur Boukhari Youcef, fait état de la «mobilisation du nouvel hôpital de Gdyel», situé dans la partie Est d'Oran. «L'hôpital de Gdyel est prêt à accueillir les patients Covid, en cas de recrudescence de la pandémie», a-t-il affirmé. Et d'ajouter que les essais «des ports d'oxygène ont été finalisés». D'une capacité de 240 lits, l'Etablissement hospitalier de Gdyel (ex- Saint-Cloud) a été mobilisé pour renforcer les moyens mis en place dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 et la recrudescence de la pandémie. Sa mobilisation allègera l'EHU et le CHU d'Oran. Ces deux hôpitaux seront réservés pour le traitement des cas jugés lourds, indique la même source qui révèle que «le nouvel hôpital a été équipé d'un générateur d'oxygène». Les moyens humains ne risquent pas de manquer. Telles que prévues par la direction de la santé, des équipes médicales relevant de l'EHU 1er Novembre 1954 seront affectées à cet hôpital, dont les travaux ont été lancés en 2013 et équipé durant l'année en cours. Dans un autre chapitre, la vaccination se poursuit un peu partout dans plusieurs localités de la wilaya. Outre les centres ouverts, la direction de la santé fait état «de plus de 70 pharmacies d'officines de la wilaya d'Oran impliquées dans l'opération de vaccination contre la Covid-19». «L'opération se déroule dans de bonnes conditions dans ces officines», a affirmé la même source, souhaitant «davantage d'engouement pour la vaccination de la part des citoyens». «Les doses de vaccin sont disponibles. Il faut se protéger en se faisant vacciner», exhorte t-on, soulignant que «ces pharmacies en question sont quotidiennement approvisionnées en doses de vaccins par la direction de la santé selon leur demande». «Nous livrons quotidiennement jusqu'à 100 doses à certaines pharmacies», fait savoir la même source. La direction de la santé vient de mettre un nouveau mode de prise en charge des patients atteints de maladies chroniques ou alités, se trouvant dans l'inaptitude de se déplacer dans les structures sanitaires. Il s'agit principalement des patients souffrant de maladies liées à l'obésité et autres. «Ces malades seront vaccinées à domicile», a affirmé la même source, expliquant que «chaque Etablissement public de santé de proximité (Epsp) dispose d'un véhicule pour les soins à domicile». «Une équipe accomplira cette tâche dès que le malade prend attache avec l'établissement de proximité le plus proche pour faire part de son désir de se faire immuniser», indique la direction de la santé. En dépit de ces dispositions, la vaccination est jugée moyenne avec un taux de 52%. «Elle est insuffisante pour atteindre l'immunité collective», déplore-t-on.