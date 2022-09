Ben N'co est un célèbre globe-trotter français très dans les pays francophones. Il s'est fait connaître en partageant ses voyages sur les réseaux sociaux. Depuis huit ans, il parcourt le monde à la découverte de nouvelles cultures et de nouveaux paysages. Cette année, il a jeté son dévolu sur la destination actuellement tendance sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas encore deviné de quel pays il s'agit ? Ben le dit en chantant dès qu'il y met les pieds. «One, two, three, je suis en Algérie», cri de joie de ce vlogeur aux milliers d'abonnés. Les dizaines de vidéos de son périple d'un mois ont fait un buzz sur les réseaux sociaux. Ce qui a fait que Benjamin, de son vrai nom, soit invité par des radios et des chaînes de télévision françaises afin de raconter ce qu'il qualifie «d'aventure humaine et culturelle incroyable». Il y a quelques jours, il était sur TV5 Monde, dans l'émission Maghreb-Orient express. Ce jeune Français estime que ce qui a fait le succès de ses vidéos est le fait d'avoir fait découvrir un autre visage de l'Algérie, son vrai visage, loin des clichés véhiculés de l'autre côté de la Méditerranée. Cet aventurier souligne qu'il était sorti des sentiers battus en faisant vivre ses rencontres impromptues et ses expériences culinaires. Ben N'co s'est dit impressionné par la beauté de ce pays grand comme un continent qu'est l'Algérie mais aussi par la gentillesse de ses habitants. «En Algérie, quand tu connaîs une personne, tu vas en connaître mille», souligne-t-il, assurant qu'il a pu le vérifier en découvrant Oran, Mostaganem, Tlemcen, Constantine, Annaba, Alger ou encore Béjaïa.

«Un beau pays, des gens merveilleux»

«Il y a une gentillesse, une connexion et une serviabilité que l'on ne trouve nulle part ailleurs», témoigne-t-il non sans insister sur la spontanéité des choses. «Les Algériens sont désintéressés. C'est leur nature d'être gentils et serviables, ils le font avec plaisir. Même quand on veut les payer, ils refusent», atteste t-il. Une réalité que l'on peut constater sur les vidéos qu'il a publié. On y voit ce jeune qui a partagé des moments conviviaux avec les gens qu'il rencontrait, par hasard, dans la rue. «Les Algériens sont hospitaliers, on se sent comme un membre de la famille», soutient-il dans chacun de ses vlogs. «Partout où on allait, quelqu'un nous offrait spontanément quelque chose, un sourire ou un mot gentil», souligne celui qui est encore émerveillé par la générosité des Algériens. Néanmoins, ce n'est pas la seule chose qui l'a fasciné. Le coût du voyage est aussi un élément qu'il a tenu à mettre en avant, en lui consacrant une longue vidéo de 50 minutes. Celui qui a fait l'Algérie de l'extrême Ouest à l'extrême Est, en s'arrêtant dans une dizaine de villes, n'a déboursé que 600 euros, sans compter les billets d'avion. Une somme que ses abonnés ont trouvé des plus dérisoires, au vu de ce qu'ils ont pu découvrir à travers les vidéos. «Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé combien cela coûte, comment on s'organise pour s'y rendre, les étapes à suivre. Suivez cette vidéo pour le découvrir», dit-il dans sa dernière publication. Les commentaires fusent. De nombreux Français, notamment, ont affirmé avoir «inscrit en lettres d'or» cette destination dans leur carnet de voyage.

En lettres d'or dans les carnets de voyage

Ils sont encouragés par d'autres internautes qui, pour la plupart, ne sont pas algériens. On trouve, par exemple, un Marocain. «L'Algérie est un très beau pays. Tout l'amour d'un Marocain», est-il écrit en commentaire. On trouve également des Français, à l'instar de Marie. «Bonjour... l'instant le plus heureux d'une vie humaine est le départ vers une terre inconnue... beauté, émerveillement et émotion, c'est ça l'Algérie!», commente-t-elle.

«Un amour fort est né pour ce beau pays où la gentillesse et la fraternité du peuple est exemplaire et exceptionnelle. René Descartes disait: «L'émerveillement est la première de toutes les passions... bravo, Ben, de nous avoir fait voyager et rêver. Gros peuple algérien», ajoute-t-elle. De beaux témoignages viennent s'ajouter aux nombreux éloges qui sont faits, ces derniers mois, de la destination Algérie. Ben N'co n'est, en effet, que le dernier d'une longue liste de blogueurs étrangers à avoir tenté l'aventure algérienne. Avant lui, il y a eu les vlogeurs égyptiens. Mahmoud Ibrahim, Mohamed Hegazy et Ali Saïd, ont, eux aussi sillonné l'Algérie. Très connues au Moyen-Orient, leurs vidéos ont connu un succès fou. Comme, d'ailleurs, celles de Claire, Norhène, Drew Binsky ou encore Jason Billam Travel. Ils ont, eux aussi, fait découvrir l'Algérie à leurs milliers, voire millions d'abonnés. Avant eux, on a eu droit à Olivier Schmitt avec son fameux documentaire humoristique N'allez pas en Algérie ou encore Danny le Russe qui avait fait un vlog dans le même genre.

Un enthousiasme... virtuel!

On sent qu'il y a un enthousiasme certain pour l'Algérie. Surtout qu'à ces blogueurs connus, s'ajoutent des bi- nationaux qui sont revenus au pays, après plusieurs années, où ils ont découvert, cet été, leur pays d'origine. Eux aussi partagent avec beaucoup de passion l'aventure qu'ils ont vécue en affirmant qu'ils ont trouvé un pays qui n'a rien à envier aux grandes destinations du monde, à l'instar de la vidéo d'une instagrameuse franco-algérienne qu'elle titre ironiquement: «Il n'y a rien à faire en Algérie». «Quand j'étais petite, je passais mes vacances en Algérie à la maison, je pensais qu'il n'y avait rien à faire. Aujourd'hui j'ai grandi...», rapporte-t-elle assurant que son road trip d'adulte, avec son mari, était juste «incroyable». Les images du voyage de cette influenceusse ont, elles aussi, connu un succès fou. L'Algérie et ses magnifiques «spots» rendent fous les réseaux sociaux. Mais dans le monde réel, le nombre de touristes étrangers reste marginal. Il faut être honnête et avouer qu'ils ne courent pas les rues. Mis à part les expatriés ou quelques aventuriers, on ne les voit pas contempler les monuments du pays et immortaliser ce moment, à l'aide de leurs caméras et appareils photo. L'influence réelle de ces blogs reste donc marginale. Certes, il y a eu le blogueur libyen, Rahalista, qui a réussi a attirer des centaines de ses compatriotes en Algérie. Toutefois, cela reste insuffisant, car nous n'avons pas su capitaliser le succès de ces vlogs.

Comment «capitaliser» Dj Snake and co?

Pourtant, tout est là pour faire de l'Algérie une destination touristique de premier ordre. Ces «rois» de l'internet ont même fait un travail promotionnel gratuit que l'on aurait dû utiliser pour capter l'attention de leurs abonnés. Ainsi, on aurait pu les faire venir au bled, par exemple en proposant des packs de voyages spécifiques, en collaboration avec ces vlogeurs, surtout que depuis que Dj Snake a publié son clip, Disco Maghreb, Oran est devenu une destination de rêve pour les millions de fans de l'artiste.

Beaucoup ne rêvent que d'une petite photo devant la fameuse boutique du label du raï, tout en mangeant un petit sandwich de «karen» (garantita) comme l'a fait leur star préférée. Une photo devant un spot «instagramable» qui les mettra dans la peau de leur idole et leur permettra de «frimer» sur les réseaux sociaux. C'est cela la force de «l'influence». Or, il semblerait que l'on ne l'ait pas encore compris. Contrairement à Ben N'co. Devant le succès de ses vidéos, il prévoit un retour en Algérie, au mois d'octobre prochain. Une preuve de plus que l'Algérie peut devenir une destination de choix...