Le chef d'état-major de l'ANP, Saïd Chanegriha, a reçu hier, au siège de l'état-major, le général d'armée, Antonio Egidio De Sousa Santos, chef d'état-major des Forces armées angolaises, qui effectue une visite officielle en Algérie, du 14 au 17 février 2022, à la tête d'une importante délégation militaire. Lors de cette rencontre, le chef d'état-major Saïd Chanegriha ne manquera pas l'occasion d'aborder l'expérience algérienne dans la lutte antiterroriste, soutenant qu'aucun pays dans le monde n'est à l'abri de ce fléau transnational. Une thèse que l'Algérie a toujours défendue en tentant d'informer et d'avertir la communauté internationale.

Tout en affirmant que cette visite renseigne «sur notre détermination à travailler ensemble à la faveur d'une volonté politique clairvoyante», Saïd Chanegriha atteste en plus qu'elle «aura pour effet positif direct de multiplier les opportunités de rencontres et de concertations, ce qui nous permettra d'échanger régulièrement les points de vue et les analyses sur les questions d'intérêt commun». Mais aussi, a-t-il ajouté, «notre volonté de coopération bilatérale est en mesure de refléter une dynamique à même d'entériner nos relations dans un processus pérenne et pragmatique et de la hisser à la hauteur des ambitions de nos deux armées».

Le général de corps d'armée soutient également que cette rencontre «représente une opportunité pour définir les volets de notre coopération militaire bilatérale et concrétiser ses perspectives». Sans détour ni jeux de mots, le chef d'état-major de l'ANP déclare en toute transparence: «Je me permets de vous affirmer qu'au fil des années, l'expérience acquise de notre combat contre le terrorisme fait ressortir qu'aucun pays n'est à l'abri de la menace terroriste et que la lutte contre ce phénomène ne peut être la mission d'un seul pays.». Des propos qui réaffirment la thèse de l'Algérie depuis les années 90, quand elle combattait toute seule les groupes armés sous un embargo injuste ayant occasionné la perte de centaines de milliers de personnes et c'est pourquoi souligne Saïd Chanegriha « l'Algérie a grandement contribué à la prise de conscience, par la communauté internationale, quant à la dimension transfrontalière et des dangers de ce fléau, comme elle a activement oeuvré pour que les pays de la région disposent de capacités militaires et de l'efficacité requise en matière de lutte contre le terrorisme». Et c'est à ce titre justement que le chef d'état-major de l'ANP a tenu à rappeler que «Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a plaidé, en date du 6 février dernier, lors du Sommet de l'Union africaine, tenu à Addis-Abeba, pour la conception et l'adoption d'une nouvelle approche africaine globale et intégrée, pour la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent», car a tenu à préciser le général de corps d'armée «la bataille contre ce dangereux fléau nécessite la conjugaison des efforts de tous, notamment en ce contexte d'instabilité que connaît la région du Sahel et du Sahara, marqué également par l'aggravation de la menace terroriste et la prolifération des organisations connexes dans plusieurs pays du continent». Dans ce même contexte, Saïd Chanegriha a précisé que «cette approche repose sur deux volets majeurs, à savoir, la lutte contre les groupes extrémistes sur le terrain, d'une part, et la lutte contre les idées radicales et l'immunisation des sociétés africaines contre ces idéologies insidieuses, d'autre part». À noter que le chef d'état-major de l'ANP, ne manquera pas de mettre en évidence les relations entre les deux pays.