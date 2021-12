Le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed a décidé, hier, de reporter au 3 janvier 2022 le procès de l’ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal, de son ancien directeur de cabinet, Mustapha Rahiel, de l’ancien chef du protocole à la présidence de la République, Mokhtar Reguieg, et d’anciens ministres, poursuivis dans une affaire de corruption. Outre Abdelmalek Sellal, Mustapha Rahiel et Mokhtar Reguieg, sont également poursuivis dans cette affaire les anciens ministres de l’Agriculture, Abdelkader Bouazgui et Abdelwahab Nouri, des Transports et des Travaux publics, Boudjemaa Talai, Abdelkader Kadi et Abdelghani Zaâlane, et l’ancien wali d’Alger, Abdelkader Zoukh. Dilapidation de deniers publics, abus de fonctions et octroi d’indus avantages, sont les chefs d’accusation retenus contre eux. Des hommes d’affaires, dont Ali Haddad, sont également poursuivis dans cette affaire.