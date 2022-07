«L'élaboration d'une stratégie nationale de fabrication de conteneurs, avec la participation des acteurs, publics et privés, afin de répondre à la demande croissante en la matière, conformément au programme visant le développement du transport, en atteignant 25% de la part du marché des transports maritime, ferroviaire et routier», C'est ce qu'a assigné, comme objectif, le ministre des Transports Abdallah Moundji dimanche dernier, lors d'une réunion technique. Une orientation qui s'impose tenant compte des nouvelles dispositions et des impératifs inhérents à la relance économique. Le secteur du transport étant un axe incontournable pour le développement, cette nouvelle stratégie vise à mettre les moyens nécessaires pour épauler un redressement efficient de l'économie nationale,notamment lorsqu'il s'agit d'un équipement aussi stratégique que le conteneur. Or, il faut savoir que son utilisation est censée réduire les coûts de transports, pour les économies qui maîtrisent le volet logistique. Ce n'est pas le cas pour l'Algérie qui recourt à l'affrètement de conteneurs à hauteur de 98% de son commerce extérieur auprès de transporteurs étrangers. Une dépense en devise aggravée par les frais et taxes des retours à vide, et de la faiblesse des cadences portuaires. Une faiblesse qui constitue un frein considérable pour le développement du commerce extérieur. C'est dans cette optique que la fabrication locale de conteneurs consolidera le principe de la rationalisation des dépenses, et de la promotion de la production nationale, à plus d'un titre. Il s'agit en profondeur d'un virage à 360° pour le secteur du transport, qui vise à passer d'une dépendance outrancière aux compagnies étrangères, à 25% de maîtrise de la logistique dans un premier temps. Un taux d'avancement qui se répercute positivement sur la balance des paiements, d'une part, et permettra d'autre part, d'ouvrir de nouveaux horizons pour la PMI PME, et pour la création d'emplois.À cela s'ajoute l'élargissement des opportunités pour le secteur de la sous-traitance, qui va intervenir de façon déterminante pour la fabrication de conteneurs. Autant d'arguments positifs, qui font de cette nouvelle orientation, l'expression d'un changement notable dans la gouvernance économique. En ce sens où la gestion des dysfonctionnements qui ont nourri un laxisme aveugle durant des décennies, vise à éradiquer l'origine des failles. Dans ce cas de figure, pour le secteur du transport la maîtrise de la logistique et de la gestion des conteneurs représente le gouffre de pertes et des manques à gagner du secteur. Cela étant, il est indéniable pour lancer une telle industrie, d'établir une feuille de route basée sur la faisabilité de cette entreprise. À cet effet, il a été décidé de «cerner les besoins du marché national en conteneurs à court, moyen et long terme, fixer la liste des intrants dans le processus de fabrication des conteneurs afin de déterminer le taux d'intégration nationale, prévoir les capacités nationales publiques et privées et définir les normes de conformité». Par ailleurs, le ministre n‘a pas manqué de rappeler, que l'un des premiers objectifs et répercussions de cette stratégie serait «d'assurer le transport minier dans le cadre de la stratégie du développement de l'industrie minière à travers l'ensemble du territoire national.