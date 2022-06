Le nombre de projets d'investissement qui ont bénéficié de la levée d'obstacles s'élève à 867 projets sur un total de 915 projets concernés, a indiqué, hier, le Médiateur de la République, Brahim Merad. Invité du Forum de la chaîne I de la Radio nationale, Brahim Merad a précisé que dès le recensement de pas moins de 915 projets en suspens, dont la réalisation est achevée, la Médiature de la République a entamé son action sur le terrain afin de prendre en charge la tâche qui lui a été confiée par le président de la République, à savoir la levée des obstacles bureaucratiques sur les projets recensés achevés.

Dans ce contexte, le Médiateur de la République a affirmé «qu'en peu de temps, et grâce à un effort intégré et coordonné entre notre instance, les ministères et les autorités locales, les obstacles ont été levés sur 867 projets d'investissement, dont plus de 610 unités industrielles ont été mis en exploitation, créant plus de 34000 emplois permanents». Il a souligné à cet égard que le processus de la levée des obstacles sur les projets d'investissement se poursuit toujours afin de parvenir à un décollage de l'activité et de la production, ainsi qu'en termes de création de nouveaux postes d'emploi, soulignant que l'instance prévoit la création d'environ 54000 emplois dès la mise en exploitation de l'ensemble des entreprises. Il a également indiqué que ces projets contribueront davantage à faire tourner la roue de l'économie locale à travers l'ensemble du territoire national