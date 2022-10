La guerre déclarée contre la spéculation se poursuit. Au moins six nouveaux marchands «malhonnêtes» ont été arrêtés dans trois affaires distinctes de spéculation sur des denrées alimentaires de large consommation, à Boumerdès, Oran et Tébessa. Le tribunal de Tébessa a condamné à 10 ans de prison ferme et à une amende d'un million de DA le propriétaire d'un local de vente de lait et dérivés, impliqué dans la spéculation sur des produits alimentaires de base soutenus. Le mis en cause, poursuivi selon la procédure de comparution immédiate, a été interpellé par les éléments de la 1ère sûreté urbaine en train de vendre à 30 DA le sachet de lait au tarif réglementé, fixé à 25 DA et imposait «concomitamment» à ses clients l'achat de trois sachets de lait à 200 DA, outre un autre de petit lait (leben). Les services de la Gendarmerie nationale d'Oran ont, quant à eux, réussi à saisir près de 2000 sachets de lait pasteurisé subventionné destinés à la spéculation et arrêté un individu. Les éléments de la compagnie territoriale de la sécurité routière de la Gendarmerie nationale d'Oran, en collaboration avec le service de la police de la route, ont intercepté, au niveau de la RN4, au niveau d'un barrage fixe à El Kerma, un camion frigorifique en provenance de Sidi Bel Abbés. Deux infractions ont été relevées à l'encontre du propriétaire du camion contrevenant, celles de spéculation et de vente de lait subventionné, en dehors de la chaîne de distribution. Une fois l'enquête achevée, le prévenu sera présenté devant les instances judiciaires compétentes, tandis que les services de sécurités de la wilaya de Boumerdès ont procédé à l'arrestation de quatre personnes pour spéculation touchant des produits alimentaires de première nécessité. Il y a lieu de noter que des sanctions sévères ont été prononcés jusque-là contre plus d'une centaine de personnes. Des poursuites judiciaires engagées pour spéculation et des peines de prison ferme, allant jusqu'à 20 ans, ont été prononcées à l'encontre de certains commerçants, indiquait un communiqué du ministère de la Justice. Cependant, le prononciation de lourdes peines ne semble pas dissuader ces spéculateurs. Aussi, faut-il des peines plus sévères afin de freiner ce fléau? L'arsenal juridique de la lutte contre la spéculation, renforcé par la loi 15-21 du 28 décembre 2021, le permet. Ledit texte criminalisant l'acte de spéculation prévoit, en effet, une peine maximale allant jusqu'à 30 ans de prison et la perpétuité pour les individus impliqués.