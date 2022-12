Le ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, a affirmé que le partenariat algéro-turc est un partenariat stratégique, étant donné qu'il englobe tous les secteurs de la vie.

S'exprimant lors d'un point de presse animé conjointement avec son homologue turc, Mevlüt Çavusoglu, le ministre a précisé que le partenariat algéro-turc comprend tous les secteurs. Ce partenariat ne se limite pas seulement aux aspects économiques mais il s'étend également aux autres secteurs, notamment culturel, social, humain, sécuritaire et de défense. Pour rappel, Mevlüt Çavusoglu a entamé, hier, une visite de travail de deux jours en Algérie. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la mise en place de la commission mixte entre les deux pays. Une commission née à l'issue de la première session du Conseil de coopération stratégique de haut niveau algéro-turc, tenu en mai dernier, à Istanbul. Dans son intervention, Ramtane Lamamra a assuré que la tenue du comité de planification, d'évaluation et de suivi des développements du partenariat stratégique entre l'Algérie et la Turquie, est une preuve que «la relation algéro-turque est devenue unique». Dans la foulée, le chef de la diplomatie a soutenu que cette relation, globale et enracinée dans une histoire commune, est une relation de gagnant-gagnant. Pour le chef de la diplomatie algérienne, l'objectif de cet effort conjoint est «d'élever les relations bilatérales à des niveaux qui répondent aux aspirations de nos deux peuples» tant la relation algéro-turque «a un passé, un présent et un avenir prospère». Soulignant le caractère stratégique de cette relation, Ramtane Lamamra a révélé que «ce partenariat s'approfondit et se développe» ajoutant qu'il «sera porté au plus haut niveau dans un court laps de temps». Soulignant l'importance de cette première réunion du Groupe conjoint de planification, qui a été créé dans le cadre des décisions prises lors du Conseil de coopération de haut niveau Turquie-Algérie, en termes de coopération entre les deux pays, Ramtane Lamamra a émis le voeu que cette réunion se terminerait par des décisions prises dans l'intérêt des deux pays. Les relations algéro-turques ont connu ces dernières années une dynamique remarquable à tous les niveaux, à laquelle a contribué le Traité d'amitié et de coopération signé entre les deux pays en 2006, et sont marquées par une plus grande densité. La Turquie est devenue le premier investisseur étranger hors hydrocarbures en Algérie. La visite du président algérien en Turquie en mai dernier a abouti à la conclusion de 15 accords entre les deux pays couvrant divers secteurs, notamment des domaines vitaux tels que l'armement, la construction de navires de guerre, les drones, l'énergie et les minéraux, entre autres. Des relations en constante amélioration au point que la Turquie envisage de porter à 10 milliards de dollars les investissements et les échanges avec l'Algérie. Un objectif fixé par les deux Présidents. À ce sujet, le chef de la diplomatie turque a déclaré que «la volonté politique des présidents des deux pays est extrêmement importante à ce stade». Soulignant que les deux parties devraient bénéficier de ces développements en adoptant une approche concrète axée sur les résultats, Mevlüt Çavusoglu a ajouté que «nous attendons de nos institutions qu'elles travaillent de manière pragmatique à même de surmonter les problèmes pour obtenir des résultats concrets».